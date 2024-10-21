綠營「高雄派西瓜都能贏」？　柯志恩分析：那何必費事空降潘孟安

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

日前TVBS公布「2026高雄市長民調」，民進黨5位人選，立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆及前勞動部長許銘春，皆不敵國民黨立委柯志恩，因此傳出可能會改派，總統府秘書長潘孟安空降參選。柯志恩今（21日）表示，潘孟安實力、資源固然很強，但形象、知名度或是在高雄扎根，會比有意參選的5位人選強嗎？自己倒不這麼覺得。她也直言，除非她強到民進黨需要派空降人選，否則不是派個西瓜都會贏嗎？何必這麼費事。

柯志恩於節目《中午來開匯》表示，9月TVBS的「高雄市長民調結果」，自己非常驚訝，當時她就不斷提到，是因為民進黨5位人選還未整合，而且選民結構上，不可否認高雄版圖就是「綠大於藍」非常多。

柯志恩表示，所以這份民調，其實就是比知名度，因為自己的臉曾經出現在市長選舉選票上，所以再不認識她，也知道這個名子，而民進黨5位人選都只在自己的選區當中，很難跨區讓高雄全民認識，所以自己占了點便宜。

柯志恩認為，因此她不會認為這份民調就是結果，但對她與團隊確實有振奮效果，證明這兩年她繼續留在高雄，的確有讓大家感受到誠意，所以現在只能確定國民黨是在正確方向上，還必須等到民進黨明年10月初選，定於一尊時，再做民調分析才會比較準確，現在看看就好了。

談到「潘孟安可能參選高雄市長」，柯志恩分析，潘孟安現在是賴清德身邊最紅、最核心的人，而且經過「點主官」一事後，更證明兩人是「鐵桿兄弟」。但自己還是要提醒民進黨，目前這5位人選，已經開始勤跑基層，如果大家吵了一年，結果明年派出一個空降人選，還用總統資源參選，真不知道會有什麼樣的結果，潘孟安會比現在幾個人選知名度更大嗎？大家都打上問號。

柯志恩說，除非那時候她強到民進黨需要派空降人選，否則不是照民進黨所說「派個西瓜都會贏嗎？何必這麼費事」，民進黨5位人選都已經投入資源，連競選小物都比照選舉提前開跑，如果現在空降潘孟安，叫他們怎麼辦？這不是不公平嗎？

柯志恩再說，但這些都是民進黨的家務事，他們會有自己的一套方法，而民進黨很棒的地方就是「很會選舉」，光是總預算案，在野黨只不過要求補足補滿，民進黨也能操作成在野阻擋、不顧救命錢等。

最後，柯志恩強調，在媒體、地方資源，確實是國民黨很大的劣勢，所以不管民進黨高雄派誰，對國民黨都是非常非常大的挑戰，而潘孟安實力、資源固然很強，但形象、知名度或是在高雄的扎根，都比現在有意參選的5位強嗎？自己倒不這麼覺得，這點她要幫立院的同事說說話。

▼民進黨2026高雄市長可能人選，許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）