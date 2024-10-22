代課費、學生補助全都A！僑光科大「無良夫妻」還暗助愛女卡校職

▲王昭雄夫妻及2個女兒都在僑光科大任職，被質疑享有特權。（翻攝臉書）

圖文／鏡週刊

僑光科大餐飲系主任王昭雄夫妻除了升等爭議，還仗著是董事長陳伯濤家族外戚，霸凌教師，妻子陳小倩沒有證照，卻把持專業課程，讓其他老師代課不給錢，這對貪婪夫妻疑似連教育部撥給「安置生」的輔導費都要A；另有該校教師指控，王昭雄關說讓兩名女兒以相當爭議的方式，取得該校企管系碩士學位，接著順利進入該校人事室任職，簡直把這所大學當成其家族的後花園。

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▲餐飲管理系學生因陳小倩缺乏專業、壟斷不少課程，學習權益受損。（翻攝僑光科大官網）

Ｂ講師說，王昭雄、陳小倩掌控餐飲系，逼走多位優秀的老師，大家最受不了的是，王幾乎每次開會都會嗆：「你們明年的聘書在我手上！」由於私校教職並非鐵飯碗，大家只能忍氣吞聲。另外，王還會在老師用電腦打分數時，站在背後監視說：「分數不要打太高，不能讓學生太好混，我們不是學店！」但言猶在耳，隔天他又說，夜間部分數盡量寬鬆，不要輕易當學生，會影響學校收入。

▲僑光科大餐飲管理系系主任王昭雄（右）與妻子陳小倩（左）爭議不斷。（翻攝僑光科大餐飲管理系臉書）

王昭雄至少還能教課，陳小倩不是廚師、不懂技術，卻霸占「校內實習」「餐飲實務製作」課程，頻繁找人代課，還不給錢，無償代課的老師只能吞下去。最可惡的是，僑光有一個「調系小組」，這對夫妻是核心成員，他們為了整肅某企管系老師，將此人調到餐飲系，另一名餐飲系老師則被惡整調到旅館系。Ｂ小姐說，這些動作是要造成寒蟬效應，讓教授們不敢忤逆這對夫妻。

此外，這對夫妻的手腳也太不乾淨。另一位講師Ｃ先生說，教育部推動大學退場機制，將倒閉大學的學生安置到其他學校，針對「安置生」，教育部特別提供經費，讓老師一對一輔導，但夫妻倆竟夥同親信瓜分這筆錢。Ｃ先生說：「我問過孩子，就只叫他們簽名，沒人輔導。」夫妻倆大概各分五、六萬元，其他親信三、四萬元，也有人只領三、四千元，至於他們的眼中釘一毛都分不到。

▲陳小倩後來升任技能競賽中心主任，卻仍與系主任丈夫王昭雄互代理職務。（翻攝僑光科大官網）

不僅如此，王昭雄夫妻還透過關係，讓二個女兒進入僑光科大企管研究所取得碩士學位，畢業後順利到學校上班。

▲王昭雄夫妻遭控與親信瓜分安置生的輔導費，只要求學生簽名，卻沒輔導。（讀者提供）

Ｃ先生說，她們姊妹的論文題目相似，分別是〈研究發展對於企業財務績效之影響：以半導體為例〉〈產品多角化對於企業財務績效之影響：以生技醫療產業為例〉，內容分別為9千字、19頁；1萬字、29頁，連指導教授及口試委員都是同一人，瓜田李下的作法雖然引發師生議論，但她們後來都進入僑光科大任職，目前都在人事室服務。



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