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僑光科大爆同事霸凌、司機性騷學生！　董娘親戚全寄生

僑光科大董事長陳伯濤（左）及夫人張媛（右）被質疑放任親戚亂搞。（翻攝江蘇農林技術學院官網）

▲僑光科大董事長陳伯濤（左）及夫人張媛（右）被質疑放任親戚亂搞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中僑光科大亂象叢生，多名教職員投訴，指該校餐飲系主任僅國中畢業，卻因太太是董事長夫人的親戚，竟然破例直升副教授、擔任主管，其妻無證照亦能或聘助理教授，二個女兒也輕鬆取得碩士學位，入校任職；夫妻倆氣焰囂張，經常霸凌同事，引發議論。另外，該校還發生畢業專題大量抄襲、主管偽造學歷、校長司機性騷學生等事件，但校方視若無睹。

僑光科大位於台中市西屯區，目前有將近9千名學生。

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▲僑光科大位於台中市西屯區，目前有將近9千名學生。

位於台中市的僑光科大餐飲管理系某離職A姓講師投訴，該系系主任王昭雄僅國中畢業，雖因擔任多年廚師應聘，但年資未符合升等，依規定也不能當主管，但校方竟用「改聘」，違法讓他直接當副教授系主任，其妻陳小倩更離譜，高職畢業、沒有廚師證照的她，只當過日本料理店老闆娘，竟也以偽造資歷方式，取得專任助理教授職缺。

餐飲管理系學生因陳小倩缺乏專業、壟斷不少課程，學習權益受損。（翻攝僑光科大官網）

▲餐飲管理系學生因陳小倩缺乏專業、壟斷不少課程，學習權益受損。

原來，陳小倩是該校董事長陳伯濤夫人張媛的表妹，身為受寵的外戚，竟囂張的公開在系上說：「你們說我是地下校長，我還真的是！」兩夫妻掌控餐飲系，逼走多位優秀教師，王每次開會都會嗆：「你們明年的聘書在在我手上」；陳小倩則是霸占「校內實習」「餐飲實務製作」課程，卻頻繁找人代課，還不給錢。

更惡劣的是，這對夫妻為了整肅異己，胡亂將老師調系，產生寒蟬效應；此外，他們與其親信疑似瓜分教育部撥給「安置生」的輔導費用，C講師說：「學生反映，只叫他他們簽名，卻沒有輔導過」，行徑惡劣。

王昭雄夫妻及2個女兒都在僑光科大任職，被質疑享有特權。（翻攝臉書）

▲王昭雄夫妻及2個女兒都在僑光科大任職，被質疑享有特權。

王昭雄夫妻倆還透過關係，讓兩個女兒進入該校企管研究所攻讀碩士，倆姊妹論文題目高度相似，內容分別僅9千字、19頁；1萬字、29頁，連指導教授與口試委員都是同一人，引發爭議，而且，這兩個女兒取得碩士後，順利進入僑光人事室任職，儼然權貴第二代。

僑光科大校長司機（圖）遭學生申訴性騷擾成立，卻未被懲處繼續留任，引發爭議。（翻攝僑光科大官網）

▲僑光科大校長司機（圖）遭學生申訴性騷擾成立，卻未被懲處繼續留任，引發爭議。

除了王昭雄一家行徑荒腔走板，僑光還存在不少爭議。D姓助理教授透，該校行銷與流通管理系某教師，疑與學生畢業專題嚴重抄襲，此學倫案牽涉兩名老師、十多名學生，被檢舉至校長信箱，甚至公開舉發，但校方就是不處理，原來，牽涉此事的老師是現任學務長，他在數年前也涉入另一起學倫案，將其論文提供給總務長、翻譯成英文後投稿國外期刊，並且申請副教授升等，被教育部認定抄襲，無奈，此人是國王人馬，動不得。

不僅如此，董事長母親乾女兒、一名中國籍的湯姓女子，本來只是安排兩岸學生交流的業者，攀上乾媽後，竟被聘為助理教授，最後被查出偽造學歷，在法院審理時認罪而獲得緩刑處分。

境外生輔導組湯姓組長遭爆學歷造假，遭檢舉後由教職轉任職員，薪水竟不減反增。（翻攝僑光科大官網）

▲境外生輔導組湯姓組長遭爆學歷造假，遭檢舉後由教職轉任職員，薪水竟不減反增。

離譜的是，該校竟然沒有解聘湯女，只是將她從助理教授改聘為職員，繼續擔任專案經理人兼主管，薪資不減反增，非常誇張；另外，校長司機也因性騷擾學生，遭到申訴，雖然性評會調查後認定性騷成立，但司機卻繼續留任，校方包庇、護短的行徑，令人搖頭。


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