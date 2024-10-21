菜盤疑沾老鼠屎　22:02火鍋道歉：新莊店停業2天「全面消毒」

▲「22:02新莊店」被爆菜盤疑似沾上老鼠屎。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者黃士原／台北報導

知名連鎖火鍋餐廳「22:02新莊店」被爆菜盤疑似沾上老鼠屎，對此，總公司發布道歉聲明，由於新進員工訓練不足，誤用即將汰換的老式器皿，該店今明兩天停業，進行全面消毒，未來也會強化員工培訓及稽核檢查。

一位民眾在「爆料公社」指控，近日到知名連鎖火鍋餐廳「22:02」新莊店用餐，卻在菜盤裡發現一點一點的黑點，疑似是老鼠屎，讓他感到十分噁心，立即告知服務人員，得到的回應卻是「是否需要換鍋、換菜盤」，由於心中有陰影，氣得說「換了還敢吃嗎」。

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對於新莊店的菜盤疑似沾上老鼠屎，22:02總公司發布道歉聲明，由於新進員工訓練不足，誤用即將汰換的老式器皿，匆忙中沒有確認檢核，才導致發生這種事情，新莊店今明兩天停業，請專業害蟲防治公司，進行徹底的滅鼠、防蟲害處理。

22:02也提到，未來將更進一步強化全體員工的衛生清潔意識，提升衛生管理意識，並制定更加嚴謹的巡檢制度，定期進行培訓。同時也會引進更為嚴格的日常衛生檢查程序，並定期進行第三方衛生檢查，確保問題不再重演。



22:02火鍋。樂活聲明稿

我們非常重視每一位顧客的安全和用餐體驗，然而昨日我們接獲關於旗下「22:02新莊店」餐廳衛生狀況的反饋。

由於新進員工訓練不足，誤用陳放即將汰換的老式器皿，匆忙中沒有確認檢核。對此，我們深感抱歉，這一情況不僅不符合我們對高品質衛生標準的要求，也辜負了顧客對我們的信任。

我們深知衛生是餐廳經營的重中之重，為了確保此類事件不再發生，我們已立即採取以下緊急措施：

1.立即停業與全面消毒除害：

我們立即聯繫專業的害蟲防治公司，對整個餐廳進行徹底的滅鼠、防蟲害處理，並進行了全方位的清潔與消毒。並對餐廳內部進行了徹底的清潔與消毒，確保每一個角落都符合衛生標準。

2.加強稽核檢查：

我們將引入更為嚴格的日常衛生檢查程序，並定期進行第三方衛生檢查，確保問題不再重演。

3. 強化員工培訓：

我們將更進一步強化全體員工的衛生清潔意識，提升衛生管理意識，並制定更加嚴謹的巡檢制度，定期進行培訓。

4.外部專家檢查：

已邀請專業衛生檢查團隊進行全面檢驗，確保我們的操作流程完全合規。

我們對於此次事件深表歉意，並將全力確保未來不會再次發生類似情況。我們承諾，將繼續以最高的標準為大家提供安全、衛生的就餐環境，並將定期進行內部稽核檢查與優化。在全面嚴格清消後，將於下周推出免費試吃活動（官網、社群公告），希望重拾民眾對22:02一路以來堅持高品質的信心。