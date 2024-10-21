五月天花蓮演唱會「台鐵連3天加開列車」　明天0時搶票

▲配合五月天在花蓮舉辦公益演唱會，台鐵公司宣布，11月1日至3日加開列車及延長行駛。（圖／台鐵提供）

記者蔡亞樺／台北報導

0403強震重創花蓮觀光，樂團五月天將於11月1日起連3天，舉辦「2024 Just Love It！一路向東」公益演唱會。台鐵公司今宣布，11月1日至3日加開列車及延長行駛，明（22日）凌晨0時起加開列車的車票，開放網路、超商、語音訂票。

台鐵公司指出，11月1日加開樹林往花蓮5470次區間快車，11月1日至3日加開花蓮—新左營間5322次、5307次新自強號，11月2日加開花蓮—台東間5242次、5249次自強號及花蓮—玉里間5462次、5463次區間快車。

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▲11月1日至3日加開列車、延長行駛班次。（圖／台鐵公司提供）

11月3日加開花蓮往台北5257次自強號，活動期間共加開10班次自強號及區間快車，另11月2日新左營往台東305次新自強號延長行駛至玉里站，歡迎民眾多加利用。



台鐵公司表示，加開列車車票自明凌晨0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，可至台鐵官方網站及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

▲11月1日至3日加開列車、延長行駛班次。（圖／台鐵公司提供）