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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「造芯」再跨一步！　小米3奈米手機晶片傳成功流片　

▲小米造芯。（圖／翻攝微博）

▲北京市經信局總經濟師唐建國。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

北京經濟和信息化局總經濟師唐建國昨（20）日在新聞節目上透露，小米公司成功流片國內首款3 奈米工藝手機系統級芯片（晶片，下同）。有大陸業內人士分析，這款手機晶片極大機率是和聯發科聯合研發，交由台積電代工完成。對此，三間企業均未作出回應。

▲小米造芯。（圖／翻攝微博）

▲小米傳出3nm手機晶片流片成功。（圖／翻攝微博）

值得注意的是，唐建國的相關言論在電視播出後，隨即引起科技業相關媒體重視，紛紛轉發報導，不過，本應為大陸「造芯」跨出的重要一步，甚至是「驕傲」的一步，過了一天卻逐漸淡出社群平台，甚至連入口網站的關鍵字搜索，部分文章都已經消失，只剩下部分媒體寥寥數字說明。

部分業內人士認為，「芯片」研發被視為國家關鍵技術領域的範疇，過早公佈相關先進製程將會引起「外部勢力」的關注，對國內該領域發展造成衝擊。

另有業內人士分析稱，Redmi品牌總經理王騰曾在聯發科的發佈會上提到，「聯發科在手機、汽車、電視等多個領域都與小米有芯片方面的深度合作，過去雙方在平台方面的合作有50多項，聯合技術優化超過11萬項。」

同時，小米和聯發科在今（2024）年7月於深圳成立聯合研發實驗室，讓外界對於小米3nm成功流片的背後，產生諸多想像空間。

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