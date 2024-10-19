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生理期上廁所！男友等10分鐘喊尷尬「你有體諒我嗎」　她超委屈

▲▼廁所,男廁,女廁。（圖／記者曾筠淇攝） 

▲原PO因為生理期，在廁所待了比較長的時間。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／曾筠淇報導

生理期的時候，上廁所總要特別小心，就怕月經不小心沾到衣物。就有網友發文透露，她日前「那個來」的時候，月經的量突然很多，所以她就花了一些時間處理，無奈男友卻不耐煩、覺得尷尬，且並未關心她的狀況。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「生理期男友的態度」為標題發文，提到她之前和男友以及其他朋友一起吃飯，但因為她剛好生理期，所以吃飽後，就先去了餐廳的洗手間。由於她當時突然量很多，加上衛生紙不夠，所以她只好尷尬的穿上褲子，換到另一間洗手間。

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原PO表示，上廁所的過程已經讓她感到很煩躁，然而，男友卻因為等太久，一直打電話給她。當她出廁所，男友還問她為什麼這麼久？並說大家在外面等了她10分鐘。

原PO心想，自己正好生理期，又遇到這麼尷尬的事情，只好回答男友「血很多」。豈料男友聽到後，卻說原PO要他多體諒，那自己是否有體諒他？他覺得大家站在附近等，真的很尷尬。聞言，原PO則認為，雖然讓大家等，真的很不好意思，但她同時也覺得委屈，因為生理期已經夠煩了，結果男友卻還給她壓力，完全沒有擔心她的狀況。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「他完全沒有處理事情的能力，請朋友先去逛逛很難嗎？他只會把他的尷尬轉換成憤怒轉嫁給你而已」、「這種人你也要？分手吧」、「超沒同理心」、「是不會讓朋友先走嗎」、「放手吧，下一個會更好」、「連上廁所也可以催喔！女生上廁所本來就比較久了，又是生理期來會更久，這樣就沒耐心了」。

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