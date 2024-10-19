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後車廂沒關好「2條腿掛在外面」！後方駕駛嚇壞：要報警嗎？

▲▼民眾駕車在路上，發現前車的後車廂沒關，還有兩條腿伸出來。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲民眾駕車在路上，發現前車的後車廂沒關，還有兩條腿伸出來。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

記者柯振中／綜合報導

一位民眾17日晚間駕車行經新竹光華路時，發現前方的轎車後車廂並未完全關閉，且廂門中間還有2條腿伸出來，恐怖的畫面讓他嚇得不輕，不曉得究竟該不該報警。離奇的行車紀錄器畫面在網路上曝光後，瞬間掀起大量討論。

YouTube平台「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳了一段行車紀錄器畫面，一名駕駛17日晚間9點多駕車行經新竹光華路一帶，前方的小轎車後車廂並未確實關閉，沒想到等駕駛向前行進以後，行車紀錄器竟拍到了2條腿伸出後車廂，就這樣掛在車外，畫面十分驚悚。

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▲▼民眾駕車在路上，發現前車的後車廂沒關，還有兩條腿伸出來。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼民眾駕車在路上，發現前車的後車廂沒關，還有兩條腿伸出來。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼民眾駕車在路上，發現前車的後車廂沒關，還有兩條腿伸出來。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

離奇的影片讓駕駛嚇得不輕，不曉得是否該報警。而網友們看見了這段行車紀錄器畫面，同樣也議論紛紛，「移動式寶相怪出現了」、「這枚怎樣吧，只是要找殺人棄屍的地點而已，大驚小怪的」、「那個後車廂蓋凹成這樣，感覺就是有故事」、「別緊張，在運送消波塊原料而已。」

 

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