台南嬤「專挑學生借錢」拿了就跑！他拍照竟被堵廁所　警方出手了

▲台南車站附近出現一名到處借錢的婦人。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

台南車站附近出現一名白髮婦人，專門鎖定學生族群借錢，聲稱要打公共電話回家，到處向人討10、20元。有民眾覺得懷疑，因此錄影存證，結果被婦人發現尾隨跟蹤，還擋住去路。對此，警方也做出回應了。

一名男網友在《Threads》提醒，台南火車站附近出現一名婦人，一直找學生借錢，聲稱要打公共電話，他和友人表示願意借手機給對方打電話，卻遭到強硬拒絕，「我要打很久啦，反正借我就對了」，因此他借了婦人20元，便一路跟蹤，赫然發現婦人跟非常多人借錢。

男網友解釋，本意是想確認婦人是否真的需要幫助，若有需要可以給對方更多金錢上的資源，卻發現被騙了。最讓他困擾的是，婦人得知被拍攝，一直跟蹤他，「一直看我在哪裡、在幹嘛，不讓我離開，擋著路」，不只如此，就連去上廁所，婦人也出現在男廁內，嚇得他心臟差點驟停。

好在，男網友後來和友人繞路，婦人才離開，這次的經驗讓他驚魂未定，直呼「超級恐怖」，並抱怨婦人態度很差，連一句謝謝都不說，拿了錢就快步跑走。

針對此事，台南市警方說明，目前尚未接獲類似報案，惟婦人向路過民眾索取財物，雖未達暴力及強制行為取得財物，仍可能觸犯詐欺罪嫌與涉及違反《社會秩序維護法》，將加強巡邏防止類似情事發生。

延伸閱讀

▸ 撞死3人！目擊者斥15歲少年「還在笑」 親友揭私下個性

▸ 15歲少年撞死3人「爸爸幫請律師」 專家：有機會避過刑事起訴

▸ 傳家境優渥？15歲無照少年生父「職業曝光」 還兼新店某宮廟創辦人