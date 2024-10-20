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元大幸福日溫馨續辦　偏鄉孩童領「幸福大禮包」盡享歡樂與關懷

▲元大金控暨元大文教基金會於台中大里藝術廣場異想新樂園舉辦「元大幸福日」活動。（圖／記者游瓊華翻攝攝）

▲元大金控暨元大文教基金會於台中大里藝術廣場異想新樂園舉辦「元大幸福日」活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

元大金控暨元大文教基金會今昨（19）日邀請來自台中、彰化偏鄉孩童參加「元大幸福日」，秉持「每一個小朋友都應該有一份屬於自己的禮物」信念，逾百位孩子每人均獲贈裝有全新衣服、鞋子、褲子，尺寸皆為量身訂做概念打造的「幸福大禮包」，擁抱專屬幸福與滿滿的溫暖。

「元大幸福日」為讓孩子們體會被關心與陪伴的幸福感，號召志工們陪同孩童共同在觀賞虛實交錯的科技魔術表演，從中學習科技應用原理，在數百顆變換光影球、千盞特殊星雲燈打造的光影中培養美感，還有體驗零下負10度的人造雪世界，孩子們紛紛驚呼「堆雪人好好玩」、「我第一次看雪」。

▲元大金控暨元大文教基金會於台中大里藝術廣場異想新樂園舉辦「元大幸福日」活動。（圖／記者游瓊華翻攝攝）

▲孩子們於活動中玩得不亦樂乎。（圖／記者游瓊華翻攝）

元大文教基金會說明，希望孩子們感受到收到全新禮物的喜悅，也希望透過志工的暖心陪伴，在孩子成長的過程中注入正向、溫暖的力量，藉由科技與藝術結合帶來的光影世界，激發創造力，喚起孩子們對未來無限可能的渴望。

台中市教育局督學李昭嫻表示，感謝民間企業無限的愛心，海倫凱勒曾說「把燈提高一些，可以照亮更多的人」，謝謝像元大這樣的愛心企業，也勉勵學童，未來要做個把燈提高的人，要照顧好自己才能照亮更多人。

做有溫度的人與事，照顧需要溫暖的心，元大文教基金會積極投入公益關懷行動，持續不輟的無私付出，讓更多偏鄉學童感受社會的美好，「元大幸福日」自2012年舉辦以來，由初期的一年一場，延續至今每年北、中、南各一場，號召逾2千多名志工溫馨陪伴、贈送全台逾8千名孩童幸福大禮包，將這份愛與溫暖傳承下去。

▲元大金控暨元大文教基金會於台中大里藝術廣場異想新樂園舉辦「元大幸福日」活動。（圖／記者游瓊華翻攝攝）

▲元大金控暨元大文教基金會於台中大里藝術廣場異想新樂園舉辦「元大幸福日」活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

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