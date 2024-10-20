「塗黑你能怎樣？」　羅智強爆政府3招藏黑料：印證國會改革重要

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

憲法法庭公告，國會職權修法釋憲案將在10月25日下午3時宣判。國民黨立委羅智強今（20日）以自己揭發經濟部放任風電業者空手套白狼，讓國庫損失數百億的風電案為例，向政府索要資料的時候，總有幾個標準的招數，包括能拖就拖、心虛塗黑、隱匿關鍵，大家就知道國會聽證調查是多麼重要？也就會知道，為什麼民進黨要叫「洗地專用大法官」出來封殺國會改革、聽證調查？

羅智強指出，向政府索要資料的時候，政府總是能拖就拖，自己早在一個月前，就向經濟部索資料，要經濟部提供達德釋股的會議紀錄，三催四請，經濟部硬是拖了一個月才給我三份加起來8頁的會議記錄，8頁卻足足印1個月；第二，心虛塗黑，拖一個月給8頁，還把會議主席的名字塗黑，是心虛，也是囂張，「我就塗黑，你能怎樣？」

羅智強續指，第三，隱匿關鍵，最扯的是，明明有四份會議記錄，經濟部就是藏了寫有罰則、警告要重罰，最關鍵的那一份資料，當她秀出吹哨人給我的關鍵會議資料，且上面寫明，會議主席就是台電董事長曾文生時，經濟部長郭智輝無辭以封，竟反過來質問，既然拿得到關鍵、有名字的會議資料，為什麼不自己去找另外三份會議記錄？

羅智強感嘆，把經濟部，塗黑、隱匿資料的作法，說得理直氣壯，也真的是讓他長見識了。為了揭弊和團隊與經濟部周旋一個月，經濟部擺明就是一副「我不配合，你奈我何」的架勢，幾乎都得靠自己去找資料，同時和吹哨者反覆確認所有細節取得關鍵證據，並還要再三檢視，確保資訊的正確，真的是煞費功夫，也煞費苦心。

羅智強說，要特別謝謝勇敢提供資料的吹哨人，還有熬夜準備打弊的團隊夥伴，而說到這裡，大家就知道國會聽證調查是多麼重要？也就會知道，為什麼民進黨要叫「洗地專用大法官」出來封殺國會改革、聽證調查了吧！