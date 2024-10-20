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快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲北北基宜花豪大雨特報。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

防9至10級強陣風！中央氣象署今天清晨5時多，對北北基宜花發布「豪大雨特報」；此外，也對15縣市發布「陸上強風特報」。

►豪雨特報

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基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

►大雨特報

花蓮縣

▼5縣市豪大雨特報。（圖／氣象署）

▲大雨特報

氣象署指出，東北季風影響，今日基隆北海岸、台北市及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮及新北地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

此外，氣象署也對15縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，嘉義以北沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，台南沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，今天清晨東北季風持續增強，迎風面的基隆北海岸、東北部、東部及大台北地區降雨較廣而明顯，有短延時強降雨，並有局部短延時大雨或豪雨發生，北部、東南部也有局部短暫陣雨；白天起東北季風持續影響，但水氣有稍減的趨勢，基隆北海岸、桃園以北及東北部轉為有局部短暫雨，東部及東南部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

氣象署表示，氣溫方面，北部、東北部及馬祖天氣均轉涼，馬祖高溫23度，苗栗以北、宜蘭及澎、金高溫約25至28度，其他地區29至32度左右；低溫除金、馬約21至23度外，其他地區約23至25度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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