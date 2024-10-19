10／21起施工5天！國3龍井至和美路段封閉　替代道路一次看

▲國3龍井至和美10/21~25日封閉施工，替代道路出爐。（翻攝高公局網站）

記者唐詠絮／彰化報導

用路人注意！為改善國道3號南下185K+002伸縮縫平整度及安全性，高速公路局中區養護工程分局將於下周一(21日)上午10點至(25日)中午12點，一連5天進行伸縮縫更換施工，將施工封閉和美到龍井部分車道，呼籲用路人配合依標誌指示行駛或提前改道。

高速公路局中區養護工程分局說明， 21日上午10點至23日上午10點封閉國道3號南下185K+002第3、4車道及外路肩；23日上午10點至25日中午12點封閉國道3號南下185K+002第1、2車道及內路肩。

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施工期間用路人使用國道3號南下龍井至和美路段用路人，配合提前由龍井交流道往龍井方向駛出， 沿向上路七、八段續行，至港埠路一段路口左轉沿台61線下方平面道 路直行，經台17線中彰大橋後至興工路右轉，直行至濱海路(堤防道路)右轉續行，最後銜接回和美交流道。

高速公路局中區養護工程分局呼籲用路人，上高速公路前，請先 蒐集相關路況，以提前應變或避開施工壅塞路段；此外行駛途中請注 意國道資訊可變標誌(CMS)、收聽警察廣播電台，以瞭解最新路況。