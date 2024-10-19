遭爆沒發中秋獎金！北市聯醫澄清：12月底前完成發放

▲台北市立聯合醫院中興院區。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

台北市立聯合醫院遭爆今年因為醫院虧損，中秋節沒有發放獎金。院方今（19）日回應，北市聯醫從110年開始，獎勵金就非以三節獎金方式發放，而是北市審計處完成審計作業後單筆發放。確實近來醫療收入下降影響醫院盈餘，院方已經向市府爭取提高獎勵金提撥率，市府昨日也已經同意，獎勵金預計今年12月底前發放完成。

北市議員耿葳質疑，北市聯醫今年中秋節沒有獎金，醫護人員向她抱怨公立醫院不是營利事業，虧損卻要院內同仁共同承擔，希望院方重視基層同仁；她也提到，院方多次提高薪資結構，卻減少獎金發放，根本換湯不換藥。

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北市聯醫今日表示，該院是將盈餘提撥80%作為獎勵金去發放，109年度以前是配合於三節前發放，但是受到審計相關作業影響，過去曾有溢發得回收等情況，後續自110年起即調整為台北市審計處完成審計作業之後，在當年10月底及隔年1月底完成單筆獎金的發放。

北市聯醫指出，該院112年獎勵金由於受111年仍全力投入新冠防疫工作，醫療業務恢復緩慢，致112年健保計算相對111年基期成長率高，被核扣金額高，醫療收入大幅下降，影響醫院盈餘。是以向市政府爭取提高獎勵金提撥率，已於113年10月18日獲市政府同意，預計於113年12月底前發放完成。