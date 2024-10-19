提審成功來不及！西班牙男詐10億元遭驅逐出境　已搭機出境

▲奧納德涉詐10億元躲台灣，強制驅逐申請提審，但提審結果出爐時已經搭機出境。(圖／記者張君豪翻攝）

記者邱中岳／台北報導

涉嫌惡性詐欺破產及逃稅達10億元新台幣的西班牙商人奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），日前被台灣刑事局查出遭國際刑警組織列為紅色通報犯嫌，移民署作出強制驅逐出國處分，並將奧納德帶上飛機，奧納德傳訊向員工求救，並緊急透過律師向行政法院提審，雖然法院裁定應立即釋放，但他已於今（19日）凌晨從桃園機場搭機出境。

西班牙商人奧納德涉嫌在義大利犯下汽車租售詐騙案，受害人至少上千人，詐騙金額粗估至少高達10億元台幣，並且隨即潛逃出境，奧納德也被義大利、西班牙列為國際通緝犯，日前盛傳奧納德出沒在台灣，也引起刑事局國際刑警科以及移民署的高度注意。

據悉，奧納德早在多年前就已經飛抵台北生活，在台灣與妻子開設高檔餐廳，但是奧納德對於涉及詐騙10億元躲來台灣一事，曾經出面說明，表示因為妻子懷孕又被威脅，所以才會選擇離開。

但是奧納德在日前被台灣刑事局查出遭國際刑警組織列為紅色通報犯嫌，移民署18日決議將他強制驅逐出國，並將奧納德帶上飛機，奧納德傳訊向員工求救，並緊急透過律師向行政法院提審。

儘管最後台北高等行政法院認為移民署執行程序有瑕疵，限制奧納德人身自由即屬無據，裁定應予以釋放奧納德，但是為時已晚，奧納德獨自1人在19日凌晨已經由移民署人員協助，搭機離台，目的地研判為新加坡。