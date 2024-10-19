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25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

▲▼全國疫情持續維持三級警戒，網購需求大幅增加，包裹數量倍增 ，中華郵政也考慮跟進調漲運費，中華郵政,郵差,郵務,送信,投遞,郵車,外勤郵務士,快捷,宅配,口罩,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲郵差起薪4.1萬元，過往招考都吸引不少人搶報考。（資料示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

郵差起薪4.1萬元，歷年不少人搶報考，且不乏碩博士學歷，不過去年仍有25名擠破頭考上的新進郵務士離職，也有報到數日就跑了的案例。工會分析，勞逸不均讓部分區段「較硬」，加上投訴多、極端高溫，有新進郵差撐不下去。中華郵政表示，新進郵差離職率逐年降低，外勤奔波、日曬雨淋，少數新人無法適應。

中華郵政歷經多次加薪，新進郵務士起薪近10年已從3.4萬元一路調升到4.1萬元，往年招考都吸引許多民眾搶報名，其中不少有碩博士學歷，近日傳出有郵務士剛報到一日就想離職，讓前輩呼籲「只會讀書的書生不要再來」，不過經過中華郵政調查，並無郵務士剛報到1日就提離職，但根據統計，去年新進郵務士有25人撐不下去離職了，其中有少數人員因個人因素報到數日內即離職。

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根據規定，新進郵務士報到後不會馬上投入投遞工作，將先進行3到5天不等的新人基礎訓練，了解作業流程，訓練完成後則分發到負責投遞單位，由資深郵務士採師徒制帶領新人熟悉送信區域，實習一到二周後就可獨立投遞作業。

▲▼全國疫情警戒提升至三級，中華郵政宣布加強郵務士的防疫措施，暫停上樓送包裹 ，收件人也必須自行下樓取件，配戴口罩並帶筆做簽收，以避免接觸傳染，中華郵政,郵差,郵務,送信,投遞,郵車,外勤郵務士,快捷。（圖／記者李毓康攝）

▲郵務士投遞工作需每日在外奔波，無畏日曬雨淋。（示意圖／記者李毓康攝）

中華郵政公司表示，新進郵務士離職原因，包括因外勤工作需全日於外面奔波，受日曬雨淋，較為辛勞，致部分新進人員無法適應而離職；不過在郵務士歷次加薪後，薪水已突破4.1萬元，新人離職率已逐步下降，截至目前為止，中華郵政最近3年度職階人員甄試，新進外勤人員離職率分別為110年20.08%、111年11.49%及112年6.19%，已逐年降低，今年也持續呈現下降趨勢。

中華郵政人資主管指出，民間投遞公司底薪低，薪資按件計酬，送越多賺越多，郵差投遞有固定時間和區段，且周休二日，工作、薪水和生活品質都能達到平衡，但部分新人進來後可能發現工作與想像不同，不想風吹日曬雨淋和在外奔波而選擇離開。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰則分析，新進郵務士來沒多久就離職，主要是中華郵政沒有定期針對區段的勞逸不均進行調整，有的單位區段「比較硬」，新進同仁無法負荷，譬如新竹科學園區發展後，投遞量變大，或以台南為例，市區段開發飽和，不再增建，但非市區段空地多一直增建，不斷有新住戶入住，衍生投遞戶數增加，同樣守備範圍，工作量大增，沒有增加人力，出現各區段勞逸不均，加上推動群組化，若有人休假，負責範圍就更大。

廖迺辰指出，過往就有一名碩士學歷的高材生新進郵務士，因當地園區發展後讓投遞量大增，即便後來已經上手，但投遞量太大，每天上午8點上班，晚上7、8點才下班，最後撐不下去，擔任郵務士不到半年就離職。

▲▼全國疫情警戒提升至三級，中華郵政宣布加強郵務士的防疫措施，暫停上樓送包裹 ，收件人也必須自行下樓取件，配戴口罩並帶筆做簽收，以避免接觸傳染，中華郵政,郵差,郵務,送信,投遞,郵車,外勤郵務士,快捷。（圖／記者李毓康攝）

▲中華郵政祭出調薪和優化福利留才。（示意圖／記者李毓康攝）

中華郵政公司表示，為了留才，中華郵政已實施「新進人員夥伴制度」，新進員工報到後，由各單位遴選熟悉業務且具有服務熱忱的優秀員工，作為新進人員的指定夥伴，以一對一方式協助瞭解作業過程，協助儘快進入工作狀況，並於單位內遴選熱心員工擔任「關懷員」，主動關懷新進人員工作適應等問題。

此外，中華郵政也祭出薪資待遇和優化福利留人，中華郵政公司指出，經逐年調高待遇，現行新進外勤人員起薪為職階待遇35,190元加計職務待遇6,560元，合計為41,750元；並提供員工結婚及生育子女津貼、子女教育補助等多項福利事項；另有關婚假、產假及喪假等多項假別之核給，均優於勞基法所定天數。

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