鍾明軒進校園拍攝！害警衛被調離職務　校長證實曝原因

▲鍾明軒近來爭議多。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

文／中央社

網紅鍾明軒日前與友人進入新竹高工，使用已完工但尚未驗收的操場。新竹高工校長表示，鍾明軒等人入校但警衛卻未通報，因涉及校園安全，經向保全公司反映後，將警衛調職。

1名網友昨天在社群Threads發文指網紅鍾明軒日前擅闖新竹高工校園，跑個操場就害1名警衛被開除，引發議論。

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▲網紅鍾明軒為拍攝YT影片進入校園，警衛遭校長調職。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

1名網友在貼文下方留言表示，他是帶鍾明軒進校園的人，當時共4人在放學後、下午5時19分左右入校，入校前有向警衛打招呼並說明來意，希望介紹母校環境及學生時期經歷，在外操場跑道上停留約30分鐘就離開，將會向校方說明過程。

▲鍾明軒拍片遭爆擅闖校園。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

新竹高工校長陳世程今天告訴中央社記者，此事件發生在日前的放學後，鍾明軒在校友帶領下進入校園，過程確實有向警衛打過招呼，但警衛卻未進行人員登記，也未向校方通報。

陳世程說，因校內有工程在進行，鍾明軒等人入校使用已完工、但尚未驗收的操場，且鍾明軒等人也在校內進行拍攝，警衛未做好校園安全管制，加上過去有多次工作錯誤情形，經向外包保全公司反映後，將該名警衛調離職務。