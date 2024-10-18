生死一線！南投吊橋工人墜15m深溪谷　閃過大石摔泥沙地逃劫

▲王男施工時不慎墜落15公尺深溪谷。（圖／民眾提供）



記者白珈陽、高堂堯／南投報導

南投縣鹿谷鄉溪頭自然教育園區昨（17）日發生工安意外，王姓工人施作吊橋維修時，疑因安全繩脫落，不慎墜落15公尺深溪谷，所幸王男墜落處是一處泥沙地，恰巧閃過周圍溪床的大石塊，僅造成胸骨骨折，沒有生命危險。消防人員獲報到場，合力吊掛王男協助脫困，送往竹山秀傳醫院治療。詳細案發原因及經過，由警方調查釐清。

▲▼王男墜落處是一處泥沙地，恰巧閃過周圍溪床的大石塊，警消合力將他協助脫困。（圖／民眾提供）

