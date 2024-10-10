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「常把2句話」掛嘴邊！日本妹來台10年「被台化10瞬間」　網爆共鳴

▲▼淡水,淡水老街,觀光景點,人潮,微解封,人潮洶湧。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣人習慣說「嗨」跟「掰掰」。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

不少來過台灣的外國人都大讚治安很好、有人情味，連外國明星都誇台灣很適合居住，一名在台灣住10年的日本女生分享10點，感覺自己快變成台灣人的瞬間，像是會把「嗨」跟「掰掰」掛在嘴邊，走在路上手上一定會拿手搖飲，上班時間吃早餐是很正常的事情，貼文掀起討論。

該名女網友在台灣居住10年了，她在Threads發文，感受到自己已經快要變台灣人的10個瞬間，在各種場合說「嗨」和「掰掰」，聊天時會不小心會講出「蛤？」，因為日文的「蛤」是非常失禮的發語詞。聚會時不一定要喝酒也可以很high，大家仍可以玩得很開心。

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她指出，日本人在意血型，台灣人在意星座，跟朋友聊感情時，會用星座取匿名，像是天蠍男、天秤女；早餐是在上班時間吃的，日本人通常會在家吃早餐，「不會在公司吃、更不可能在上班時間吃」；在日本通常只有生病很嚴重才會去看醫生，但台灣的健保太偉大，即使是小狀況也會看醫生。

台灣人愛喝手搖，她也喜歡喝手搖，走在路上不拿著手搖杯會不自在；在日本習慣喝冰水，來台灣後都喝常溫水。最後她大喊「太喜歡在台灣生活了、真的很自在很放鬆」，好奇有哪些台灣日常的行為？

貼文曝光，許多網友大笑，「手搖飲真的是必備」、「台灣手搖飲店超多，走沒幾步就會有一間」、「台灣辦公室很愛點下午茶」、「開始對統一發票」、「期待放颱風假」、「出門不用化妝超級棒的」、「台灣的辦公室吃過午餐後要午睡」、「不用說敬語就差很多」、「去居酒屋的時候點吃的比點喝的還多」、「看到人家排隊，也跟著排了」。

由 @nanakotw0775 發佈
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