「喬王」開課了！王金平線上授「談判」秘訣　曝「收入全數捐公益」

▲前立法院長王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

線上課程市場愈來愈夯，線上課程平台昨（17日）表示，「喬王」前立法院長王金平，將要以自身擔任17年立法院長的經驗，親授「談判協調」秘訣，並強調，王金平在本課程的個人收入，將全數捐作公益使用。

線上課程平台透露，「喬王」前立法院長王金平將開課親授談判協調。「喬，其實就是溝通、談判、協調，是一種把事情處理好的能力。」

線上課程平台點出，美國總統為了預算，要跟國會喬；南北韓為了和平，也要出來喬；人在外面工作、和人相處，也都需要喬，學會「談判協調」，人生會完全不同。

因此，線上課程平台邀請到曾擔任17年立法院長的王金平擔任授課講師，並細數，王金平共主持過790次協商，成功率高達 77%，也被前總統李登輝稱為「最能解決問題的人」。

此外，線上課程平台還指出，王金平更在太陽花學運居中協調，讓事件和平落幕，所以，王金平首次開設線上課程，就是要親授「談判協調」秘訣。

線上課程平台說明，本課程包含兩大模塊，第一、先學談判協調「基本心法」：談判協調前，該怎麼準備？遇到衝突時，要如何化解？談判溝通時，如何收集更多情報？如何打破僵局，找到第三方案？談判協調後，下一步該做什麼？

線上課程平台進一步說明，第二部分則是，再學談判協調「實際應用」：王金平用真實處理過的歷史事件，公開談判手法，以及協調細節，讓學員用實務驗證理論，真正吸收學習。最後，平台強調，王金平課程之個人收入，將全數捐作公益使用。