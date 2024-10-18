特斯拉FSD將入華…強碰華為新車「尊界」！　余承東：有信心贏

▲ 網友猜測「尊界」的外觀，並模擬出來。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東17日在「2024世界智慧網聯汽車大會」上表示，華為與江淮汽車合作的尊界，將在下個月廣州車展亮相，明年春天上市，是一款售價超過100萬元（人民幣，下同）的高性能車。

據《每日經濟新聞》報導，余承東表示，2024年乘用車行動連網5G滲透率僅10.7%，汽車網聯化嚴重落後5G通訊網路的發展，建議加速5G上車，其具有重大戰略價值，「L3級自動駕駛預計，最快明年實現商用，建議加速相關標準的立法。」

余承東還透露，華為ADS 4.0將於2025年推出，高速L3級自動駕駛商用，及城區L3級自動駕駛試點。

▲ 余承東預計，「尊界」明年春天上市。（圖／翻攝自微博）

江汽集團先前對外宣布，與華為攜手打造的豪華智慧新能源車「尊界」即將推出。余承東也透露，「我們遠遠超越了邁巴赫、勞斯萊斯Phantom這個檔次，比他們更豪華、更高端、更舒享的定位，那個（尊界）賣一百多萬元，就非常高端。」

對於特斯拉FSD將入華的消息，余承東則表示，「有信心贏得競爭。」他先前表示，去美國體驗了特斯拉FSD，上限很高，但下限很低，路上停的白色和綠色貨車不減速會直接撞上，可能是辨識成白雲和樹木了，一旦出問題就是車毀人亡，「特斯拉FSD做得很好，方案不依賴高精地圖，但我們的方案更好更安全。」

特斯拉CEO馬斯克在今年7月特斯拉第二季財報電話會上表示，將在歐洲和中國申請監管批准，以實施監督下的FSD（Full-Self Driving，完全自動駕駛），預計在今年年底前獲得批准。

特斯拉9月5日在X平台上，發布的路線圖流程圖指出，預計2025年第一季在中國和歐洲推出全自動駕駛（FSD）系統，但仍有待監管批准。

▲ 特斯拉X上的貼文。（圖／翻攝自X）