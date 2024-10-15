2024全球最佳品牌榜單出爐！大陸2品牌上榜　台灣已2年無企業入列

▲華為和小米是唯一進入2024年全球企業品牌排行榜的2個中國品牌。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國品牌諮詢公司Interbrand在10日公佈「2024年全球企業品牌排行榜」，蘋果連續12年名列第一，但品牌價值卻比去年少了3%。在中國方面，華為和小米是唯一入榜的2個中國品牌，但台灣則已連續2年沒有品牌入榜。

在最新的榜單中，排名進入前10的公司分別有蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌、三星、豐田、可口可樂、賓士、麥當勞，以及BMW，其中麥當勞是時隔3年重返前十，優異的表現備受矚目。

至於連續12年蟬聯榜首的蘋果，今年的品牌價值只有4889億美元，比去年下降了3%，出現自2002年來的首次負增長。外媒解釋，這是因為蘋果在生成AI領域的投入速度相對較慢，所以才導致評估下滑。

在所有企業品牌的價值中，增長最快的是汽車品牌法拉利，同比增長21%，而華為和小米則是唯一上榜的中國品牌，分別位列第93和第87名，反映出中國品牌在面對全球經濟挑戰時的穩定性和持續發展能力，以及在技術領域的影響力。

對比之下，台灣已連續第2年無品牌入榜，凸顯了台灣品牌的競爭壓力。過去，台灣品牌HTC曾在2012年成功上榜，但隨著市佔率和品牌價值縮水，台灣品牌的全球影響力逐漸減弱，面臨更大挑戰。