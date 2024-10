2024全球最佳品牌榜單出爐！大陸2品牌上榜　台灣已2年無企業入列

▲華為和小米是唯一進入2024年全球企業品牌排行榜的2個中國品牌。(圖/VCG)

記者葉睿涵/編譯

美國品牌諮詢公司Interbrand在10日公佈「2024年全球企業品牌排行榜」,蘋果連續12年名列第一,但品牌價值卻比去年少了3%。在中國方面,華為和小米是唯一入榜的2個中國品牌,但台灣則已連續2年沒有品牌入榜。

在最新的榜單中,排名進入前10的公司分別有蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌、三星、豐田、可口可樂、賓士、麥當勞,以及BMW,其中麥當勞是時隔3年重返前十,優異的表現備受矚目。

#branding The Interbrand “Best Global Brands of 2024” report is out: https://t.co/EixtZqzSYW pic.twitter.com/SCqpRKfdRz