台中警集體開假罰單！12人列被告遭偵訊　1巡佐聲押10人交保

▲檢察官漏夜訊問，複訊後認其中1人涉犯偽造文書、貪污罪嫌，有勾串、滅證之虞，向台中地院聲請羈押，目前結果尚未出爐。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中地檢署昨（4）日偵辦警員疑開立不實罰單案件，大規模搜索台中數字分局，約談12名嫌疑人到案說明，檢察官漏夜訊問，複訊後認其中李姓巡佐涉嫌偽造文書、貪污罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，向台中地院聲請羈押；其餘10人分別以3萬至20萬元不等金額交保，另有1人請回。

檢方說，檢查官吳昇峰昨日指揮中調組、中機站、警政署政風室、台中市警局督察員，持搜索票前往台中市第六警分局等9處所，約談嫌疑人12名、證人9名到案說明。

經漏夜偵訊，今天清晨檢察官認其中李姓巡佐因為涉嫌公文書登載不實、貪污治罪條例之圖利罪嫌，有勾串、滅證之虞，向台中地院聲押。其餘人交保或請回。

據了解，李姓巡佐從警超過30年，長年任職台中第六分局，先前還曾獲頒服務滿30年的警察獎章。

據查，本案是因近期各地頻傳有警員開單涉及弊端，警政署要求全國警察機關自清自查，台中市警局政風處發現部分罰單有疑慮，疑將罰款金額較高的逕行舉發罰單，擅自改為當場舉發，以此降低罰款金額，圖利被取締的對象。全案報請台中地檢署偵辦，昨日檢察官率相關單位至台中市第二、四、六、豐原警分局搜索，帶回相關涉案認及證人，釐清案情。