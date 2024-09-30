獨／二次輾壓撞死女大生！奪命司機靈前下跪痛哭　檢3度傳喚調查

▲東海女大生遭巨業司機撞亡案，家屬控訴愛女疑遭施姓司機二次輾壓才死，為釐清案情，檢察官今天再次傳喚施男到案說明，複訊後請回。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市林姓東海女大生22日遭巨業客運施姓司機撞亡，家屬控訴愛女疑遭施男二次輾壓才致死，為釐清相關案情，警方日前二次傳喚王姓學姐及目擊證人到案說明，據了解，學姐本次證詞「與家屬所述相差無幾」；今天（30日）上午檢方也再次傳喚肇事的施男，不過由於全案仍在偵查階段，檢方不便說明，檢察官複訊後將施男請回。

本案發生在22日晚間9時許，林女與王女行走於台中市東區綠川東街行人穿越道，遭欲左轉的巨業客運施姓司機（65歲）撞擊，其中林女當場死亡，王女多處擦挫傷。事後施男前往林女靈堂向家屬下跪道歉，林母向施男說，「王女跟我哭訴，林女遭撞的第一時間還活著、僅被碾斷手臂，還能大喊「好痛！救命」，施男一度有下車查看，返回車上後竟又踩下油門，導致林女頸部被壓斷，當場喪命」。

檢警為釐清案件真相，28日警方二次傳喚王姓學姐以及1名當時路過的路人到案說明，據悉，王女說法與林母所述幾乎無異；而路人證詞，因路人發現車禍時，林女已經遭到輾斃，未看到事件全貌，對於家屬質疑二次輾壓部分，無法多做說明。

至於施姓司機，警方第一時間將他帶回偵訊，訊後依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦；檢察官23日複訊後，原諭知20萬元交保，但施男因經濟狀況不佳，覓保無著，檢察官考量後改1萬元交保。今天上午11時，施男第3次被傳喚，台中地檢署經過約2小時訊問，檢察官將施男請回，若案情仍有疑點，不排除再度傳喚施男到案說明。

另外，家屬也指控施男返回車內時，疑似有撥了一通電話，但不知通話對象是誰、目的為何，施男則於林女靈堂前回覆家屬，「是打給110，但未撥通」；有關此部分，據了解，該輛公車的當時監視器畫面以及通聯紀錄，都有成功保存，檢警正清查相關紀錄並調查當中。