日本櫻島火山半夜爆發！煙柱直噴4000公尺　岩漿四散畫面曝

10月18日1時21分 #桜島 で今年33回目の #爆発 がありました。噴煙の高さは4000ｍ、噴煙量は多量と観測されました。今年発生した4000m超えの噴火は今回で4回目で、7月29日以来です。桜島の噴火活動については引き続きご注意ください。#いのちとくらしをまもる防災減災 #volcano #噴火 pic.twitter.com/tYWmXt3WGq— 国土交通省 大隅河川国道事務所 (@mlit_osumi) October 18, 2024
記者張方瑀／綜合報導
位於日本鹿兒島的櫻島火山18日凌晨噴發，高度達到火山口上方4000公尺處，日本氣象廳也針對鹿兒島縣和宮崎縣部分地區，發布了火山灰降落預報。
根據NHK報導，櫻島南岳山頂火口18日凌晨1時21分左右再度噴發，高度達到火山口上方4000公尺，創下今年7月以來最高紀錄，甚至在噴發過程中，有碎石飛到了火山口1000到1300公尺外的山腰五合目附近。
目前火山煙灰正往北方飄散，日本氣象廳也針對鹿兒島縣和宮崎縣部分地區，發布了火山灰降落預報，預計鹿兒島市會降下較多量的火山灰，地面可能會有少量火山灰堆積，民眾需多加防範。
鹿兒島地方氣象台指出，櫻島火山先前也曾多次噴發，目前噴發警戒等級維持在3級，在南岳山頂火山口、昭和火口周邊2公里的範圍內，須多加注意噴發時飛散的碎石。
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