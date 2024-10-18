日本櫻島火山半夜爆發！煙柱直噴4000公尺　岩漿四散畫面曝

記者張方瑀／綜合報導

位於日本鹿兒島的櫻島火山18日凌晨噴發，高度達到火山口上方4000公尺處，日本氣象廳也針對鹿兒島縣和宮崎縣部分地區，發布了火山灰降落預報。

根據NHK報導，櫻島南岳山頂火口18日凌晨1時21分左右再度噴發，高度達到火山口上方4000公尺，創下今年7月以來最高紀錄，甚至在噴發過程中，有碎石飛到了火山口1000到1300公尺外的山腰五合目附近。

目前火山煙灰正往北方飄散，日本氣象廳也針對鹿兒島縣和宮崎縣部分地區，發布了火山灰降落預報，預計鹿兒島市會降下較多量的火山灰，地面可能會有少量火山灰堆積，民眾需多加防範。

鹿兒島地方氣象台指出，櫻島火山先前也曾多次噴發，目前噴發警戒等級維持在3級，在南岳山頂火山口、昭和火口周邊2公里的範圍內，須多加注意噴發時飛散的碎石。