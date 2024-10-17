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不顧兩韓緊張！遭北韓綁架者家屬下周「空飄氣球」　盼金正恩還人

▲▼從南韓京畿道坡州市，望向對面北韓的軍事哨所。（圖／達志影像／美聯社）

▲從南韓京畿道坡州市，望向對面北韓的軍事哨所。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩下令修憲，將南韓是為敵對國後，北韓於15日炸毀京義線、東海線道路與鐵路，成功切斷與南韓之間的「物理性連結」，並加速推動要塞化工程，包括埋設地雷與興建反戰車城牆。在南北韓緊張局勢升溫之際，南韓某公民團體不顧反對，堅持於下周向北韓空飄傳單氣球。

根據《韓聯社》，自從南北韓緊張局勢升溫後，南韓京畿道政府將坡州、金浦、漣川等3個市與郡設為邊境危險地區，昨（16）日更是下達行政命令，要求京畿道特別司法警察團針對「空飄傳單氣球」等行為加強取締，特別蒐查小組可依規定採取逮捕違反者、刑事立案等措施，而違反行政命令者可處1年以下有期徒刑、1000萬韓元以下罰金。

京畿道坡州警察署今（17）日指出，由遭北韓綁架者家屬們所組成的「拉北者被害家族聯合會」，在位於京畿道坡州市文山邑的國立6.25戰爭拉北者紀念館，舉行相關紀念活動，並登記月底前進行集會，而主辦單位更計畫下周的22至23日向北韓透過氣球空飄5萬張傳單，不過詳細日程規劃仍得視風向做調整。

據悉，來自北韓的諜報員曾經於1970年代將南韓的高中生綁架至北韓。為此，家屬聯合會的代表崔成龍（音譯）決定舉辦此次活動，向南北韓政府呼籲正視問題，此前會透過郵遞等方式，將傳單寄送至總統、國務總理、大法院長、國會議長、各政黨黨代表、國會議員等100人。

傳單裡面放置了遭到北韓綁架的5名南韓高中生頭像和文字說明，並將最具知名度的日本被綁者橫田惠放在開頭的位置。

不過，報導也指出，向北韓空飄傳單的行為，恐怕會遭到京畿道政府與警方設法制止。

另外，根據日媒《時事通信社》，石破茂就任為日本首相以來，17日首度在首相官邸，與北韓綁架日本人的家屬們進行面談。石破茂將綁架事件視為「國家主權受到侵害」。不過，對於石破茂打算在東京與平壤設立聯絡事務所的計畫，橫田惠的弟弟橫田拓也則持反對意見，表示僅希望能夠讓被綁者儘速回國。

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