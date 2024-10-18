DNA檢驗證實「哈瑪斯領袖」死亡！　拜登：美好的一天

▲哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列17日證實，哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）已經在加薩走廊喪命，並形容他的死是整個自由世界的勝利。美國總統拜登在聲明中表示，「這對以色列、美國和全世界來說，都是美好的一天。」民主黨總統參選人、副總統賀錦麗則說，加薩戰爭終於有機會終結。

綜合外媒報導，以色列外交部長卡茲（Israel Katz）透過聲明指出，辛瓦在以色列對加薩南部特爾蘇丹地區（Tal El Sultan）的作戰期間死亡，且法醫部門完成了DNA測試，確認死者身分就是辛瓦，「濫殺無辜的凶手辛瓦被以色列國防軍（IDF）軍人擊斃，他得為（去年）10月7日的大屠殺和暴行負責。」

卡茲表示，辛瓦的死亡代表著整個自由世界的勝利，「消滅辛瓦創造了讓人質立刻獲釋的機會，並為加薩實現改變、邁向沒有哈瑪斯且不受伊朗控制的新現實鋪路。」以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指出，消滅辛瓦是哈瑪斯邪惡統治衰微的重要里程碑，但加薩戰爭尚未結束，要求武裝分子釋放人質。

拜登（Joe Biden）則透過聲明表示，現在中東有了實現和平的機會，「這對以色列、美國和全世界來說，都是美好的一天。」他也告訴記者，自己已致電納坦雅胡祝賀，並會在未來4到5天內，他將派國務卿布林肯（Antony Blinken）前去推動停火。

賀錦麗（Kamala Harris）先前曾暗示若當選美國總統，將對以色列採取較為強硬的態度，呼籲停止造成巴勒斯坦人民喪命，而對於辛瓦死亡的消息，她則說，「這一刻賦予我們機會，讓加薩戰爭終於能夠結束。」

賀錦麗也稱讚美國特種作戰和情報人員與以方密切合作，定位和追蹤辛瓦與其他哈瑪斯領袖。然而，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）強調，美方人員並未參與擊斃辛瓦的特別行動，「這次行動是以色列國防軍的行動。」