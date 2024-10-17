快訊／以色列官員：哈瑪斯領導人已遭擊斃

▲ 以哈戰爭剛滿周年，以色列鐵穹防空系統開火攔截加薩發射的火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

以色列時報最新消息揭露，以色列國防軍（IDF）正在調查，在加薩地帶行動中擊斃的3名武裝恐怖份子中，是否有一人是哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）。以軍昨天在該地區與哈瑪斯衝突中，發現數名武裝分子進入一棟建築物，並下令打擊導致建物倒塌，士兵趕到場檢查時，驚覺其中一人與辛瓦極為相似。

軍方指出，以軍襲擊的大樓附近地區沒有人質，雖然不斷有傳言，辛瓦一直會用人質當肉盾，躲在他們之間。目前軍方仍在查核這具屍體是否為辛瓦，屍體附近疑似布滿了誘殺裝置，另有匿名高級官員向以媒證實，辛瓦已遭擊斃。

▲哈瑪斯領導人辛瓦剛接任驚傳遭擊斃。（圖／達志影像／美聯社）



國防部長葛朗特（Yoav Gallant）在X上表示，「我們將接觸到每一個恐怖份子並消滅他們。」附上了在哈瑪斯軍事頭頭、真主黨領導人頭上以及一張全黑圖上畫Ｘ的照片。外界認為，第三人就是暗指哈瑪斯領導人辛瓦。

以媒報導，在加薩行動的以軍部隊並不是針對辛瓦，也不知道他可能在大樓裡。目前以軍已經取得該具屍體的DNA樣本，將盡速檢驗。

今年8月6日，哈瑪斯曾發聲明表示，辛瓦成為哈瑪斯政治局領導人，接替7月31日在伊朗遭暗殺的前領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）。而辛瓦遭控是哈瑪斯去年10月7日突襲以色列行動的主謀。

