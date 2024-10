快訊／以色列官員：哈瑪斯領導人已遭擊斃

▲ 以哈戰爭剛滿周年,以色列鐵穹防空系統開火攔截加薩發射的火箭彈。(圖/達志影像/美聯社)



記者許力方/綜合報導

以色列時報最新消息揭露,以色列國防軍(IDF)正在調查,在加薩地帶行動中擊斃的3名武裝恐怖份子中,是否有一人是哈瑪斯領導人辛瓦(Yahya Sinwar)。以軍昨天在該地區與哈瑪斯衝突中,發現數名武裝分子進入一棟建築物,並下令打擊導致建物倒塌,士兵趕到場檢查時,驚覺其中一人與辛瓦極為相似。

軍方指出,以軍襲擊的大樓附近地區沒有人質,雖然不斷有傳言,辛瓦一直會用人質當肉盾,躲在他們之間。目前軍方仍在查核這具屍體是否為辛瓦,屍體附近疑似布滿了誘殺裝置,另有匿名高級官員向以媒證實,辛瓦已遭擊斃。

▲哈瑪斯領導人辛瓦剛接任驚傳遭擊斃。(圖/達志影像/美聯社)



國防部長葛朗特(Yoav Gallant)在X上表示,「我們將接觸到每一個恐怖份子並消滅他們。」附上了在哈瑪斯軍事頭頭、真主黨領導人頭上以及一張全黑圖上畫X的照片。外界認為,第三人就是暗指哈瑪斯領導人辛瓦。

以媒報導,在加薩行動的以軍部隊並不是針對辛瓦,也不知道他可能在大樓裡。目前以軍已經取得該具屍體的DNA樣本,將盡速檢驗。

今年8月6日,哈瑪斯曾發聲明表示,辛瓦成為哈瑪斯政治局領導人,接替7月31日在伊朗遭暗殺的前領袖哈尼雅(Ismail Haniyeh)。而辛瓦遭控是哈瑪斯去年10月7日突襲以色列行動的主謀。



“You will pursue your enemies and they will fall before you by the sword.” - Leviticus 26



Our enemies cannot hide. We will pursue and eliminate them. pic.twitter.com/FDJ7obPIM7