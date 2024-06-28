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雲嘉南分署開辦職訓模組課程 　強化講師職能、提升教學專業

▲▼ 雲嘉南分署開辦職訓模組課程 強化講師職能、提升教學專業 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

▲雲嘉南分署為增進職訓講師的教學專業職能，特別規劃165個小時的講師模組課程,目前共有95位委外及自辦職業訓練講師通過評核、成功結訓。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升雲嘉南地區整體勞動力品質，勞動部雲嘉南分署設置雲嘉南分署勞動力發展學院做為轄區職訓、就業服務人才培訓基地，並整合國立中正大學之學習資源，發展完整培訓體系，藉由學術界跨領域整合，精進雲嘉南轄區勞動力素質，近年為提升南分署訓練講師教學職能，特別辦理訓練講師模組課程，透過實體教學技巧、訓練教材設計和班級經營等不同教學面項，將學習成效轉化成具體的教學演示，讓受訓講師紛紛表示獲益良多。

▲▼ 雲嘉南分署開辦職訓模組課程 強化講師職能、提升教學專業 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

▲林奕成老師也將講師模組課程應用於課堂之上，讓學員們透過分組討論、橫向溝通，使學習更具效率。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

雲嘉南分署長劉邦棟指出，雲嘉南分署勞動力發展學院於103年開辦訓練課程迄今，已辦理超過4,319小時的訓練時數、訓練量能逾2萬5千人次，110年起為增進職訓講師的教學專業職能，特別規劃165個小時的講師模組課程，以「實體教學規劃與技巧」、「iCAP教材與評量規劃」、「數位教學能力」、「教學設計大賞」等4大範疇，透過分組討論精進彼此教學方式，目前共有95位南分署委外及自辦職業訓練講師通過評核、成功結訓。

▲▼ 雲嘉南分署開辦職訓模組課程 強化講師職能、提升教學專業 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

▲林奕成老師將8種刀工手法，透過朗朗上口的文字口訣，讓學員更容易上手。 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

去年參加模組課程的嘉義市餐飲職業工會中餐職訓講師林奕成說，「從訓練模組中我發現了如何再精進教學」，過往時常將烹飪的步驟透過講述教授，但許多學員還是難以理解跟上手，但在透過模組訓練後，將以往的教學模式轉變成更具體的口訣及示範教學，讓學員對於課程更加有記憶點；其中，從參訓學員蛻變成助教的印尼華僑許美玲就深有同感，她表示最印象深刻的就是奕成老師用道路口訣教導如何將雞腿去骨，還有朗朗上口的刀工文字口訣，不僅讓她成功結訓、順利考取中餐丙級，還因表現優良獲辦訓單位延攬成為助教！

林奕成坦言自己是斜槓講師，身兼餐廳合夥人、文教基金會的執行主廚、國教署菜單審查委員等多項職務，但即便工作如何忙碌，都要撥出時間充實自己職能，並讚賞雲嘉南分署辦理的模組訓練課程，不僅學習到如何用魚骨圖讓問題解決更有效率，還能透過小組討論和不同領域的講師交換教學心得、橫向學習，鼓勵其他職訓講師也參與這套模組訓練課程，精進自我教學品質，讓訓練內容更貼近勞工的職能需求。

劉邦棟進一步補充，雲嘉南分署除講師模組課程外，也自辦及委外辦理相關職訓課程，其中自辦職前第3期訓練課程現正招生中，課程豐富包含數位設計、裝修工程實務(泥水)、機電整合、數位圖文傳播科技、電腦數值控制機械、產訓合作-細木工家具等共18門職類、預計招收401名學員，習得一技在手、就不怕找不到工作！歡迎15歲以上失(待)業者及轉業民眾踴躍報名，詳細開課內容可查詢雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)，或洽詢06-6985945轉1099。

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