英國知名攝影師慘遭「持刀劃開頸部」身亡！　兇手竟是19歲兒

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英國攝影師 Paul Lowe 遭「持刀劃開頸部」身亡！　兇手竟是19歲兒

▲▼ 。（圖／翻攝IG/paullowephotography）▲英國攝影記者保羅洛威遭兒子刺傷身亡，享壽60歲。（圖／翻攝IG/paullowephotography）

記者邱晟軒／綜合報導

英國著名攝影記者保羅洛威（Paul Lowe）近日在美國加州遠足時，後頸遭利刀刺傷身亡，享壽60歲。令人震驚的是，行凶者竟是他的親生兒子、年僅19歲的艾米爾洛威（Emir Lowe），現已被當地警方逮捕並控以謀殺罪。

根據《衛報》引述洛杉磯警方調查報告，這起案件發生於上周（12日）下午，地點位於聖蓋博山脈的芒特鮑迪路（Mount Baldy Road）附近。當時警方接獲報案，指稱在該區域發生了致命襲擊事件，警方到達現場後發現一名60歲的白人男性，身上有明顯頸部刀傷，最終確認該男子已經死亡，受害者正是保羅．洛威。

警方後續指出，案發後，一名白人男子開車駕離現場，並於數英里外發生交通事故，隨即遭逮捕。經進一步調查，警方將洛威的兒子艾米爾視為主要嫌疑人，並已於洛杉磯縣法院提控一項謀殺罪名，案件仍在進一步調查中。

保羅．洛威曾以其在波士尼亞戰爭中記錄薩拉熱窩圍城戰的攝影作品享譽國際，他的影像真實呈現了戰爭的殘酷現實，為世界帶來深遠影響。作為倫敦國王學院戰爭研究部的客座教授，洛威在攝影及衝突報導領域有著卓越的貢獻。該學院在X平台（前身為Twitter）上發文表示，洛威的離世讓人無比悲痛，他的熱情與創意永遠激勵著他人，學院將永遠懷念他。

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