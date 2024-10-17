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強化全天候、全時段救災能力　桃園機場舉辦夜間空難災害防救演習

▲▼桃園國際機場,113年度空難災害防救演習,救災。（圖／桃園國際機場提供）

▲機場公司首次在第三航廈北側機坪進行「113年度空難災害防救演習」，強化全天候災害搶救應變能力。（圖／桃園國際機場提供，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

為強化桃園機場災害搶救應變能力，機場公司10/16晚間在第三航廈北側機坪進行「113年度空難災害防救演習」，總計共有22個單位、60餘輛作業車及裝備、200人次參演。機場公司董事長楊偉甫指出，飛航安全是每位機場工作者最為重視的工作環節。10/16是首次於第三航廈北側新機坪進行夜間演習。在照明條件有限及新場域開放情況下，演習情境不僅模擬了航機空難搶救、大量傷患應變、傷患緊急後送作業等程序，同時也強化各支援單位在橫向聯繫及協同合作的能力與默契。考量災害發生存在許多不可抗力因素，透過每年演習，結合場內外單位的人力及資源、檢視裝備操作技能與跨單位溝通協調機制，使救災效益更相契合。

▲▼桃園國際機場,113年度空難災害防救演習,救災。（圖／桃園國際機場提供）

▲機場公司消防大隊出動各式消救車輛，包含有機場專用化學泡沫消防車、救護車、救助器材車，以及消防指揮車，迅速投入消救作業。

今日演習由機場公司總經理范孝倫擔任指揮官，包括國家運輸安全調查委員會、交通部、民航局、飛航服務總台、台北航空站、高雄國際航空站、台中國際航空站、花蓮航空站、金門航空站、澎湖航空站、華航、長榮、星宇、虎航、航聯會、各大國際航空公司等單位均派員出席觀摩，顯見對本次演習的重視。

▲▼桃園國際機場,113年度空難災害防救演習,救災。（圖／桃園國際機場提供）

▲現場由醫療中心醫師擔任救護官，配合消防大隊同仁、醫療中心醫護人員及後續加入支援之醫護人力，發揮最大搶救醫療能量。

本次實兵演練情境為模擬客機於05L跑道降落時，液壓系統故障導致鼻輪無法操控轉向，航機著陸後衝出跑道並起火燃燒，冒出大量濃煙。機場消防隊接獲塔臺通報後赴現場救援，機場公司隨即成立緊急應變小組，統籌指揮各項搶救事宜。演習項目包括高司演練及實兵演習，演習內容則有空難災害消防緊急搶救、旅客緊急逃生引導及救助、先期救護、警戒交管、航空公司應變及旅客照料、各支援單位執行搶救、大量傷患搶救及後送、旅客財遺物處理與罹難者安置及現場善後等科目演練，過程逼真確實。

▲▼桃園國際機場,113年度空難災害防救演習,救災。（圖／桃園國際機場提供）

▲演習模擬航機空難搶救、大量傷患應變、傷患緊急後送作業等程序，過程逼真確實。

▲▼桃園國際機場,113年度空難災害防救演習,救災。（圖／桃園國際機場提供）

▲參演單位眾多，顯見對本次演習的重視。

除今日正式實兵演練外，相關籌備工作還包括幹部推演與兩次預演，總計動員包括桃園市政府、陸軍269旅、桃園市後備指揮部、中油桃園煉油廠、開南大學、航空警察局、疾病管制署北區管制中心、聯新國際醫院、財團法人佛光山慈悲社會福利基金會、台灣虎航、地勤公司、倉儲公司、防護團及駐機場各單位等22個單位，共60餘輛作業車及裝備、600人次參與。

官網連結：https://www.taoyuanairport.com.tw/news/4293FBB3-C38B-EF11-BBFF-0050569094FE?p=1&k=

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