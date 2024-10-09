▲配合國慶空中操演，桃園機場明上午3時段暫停起降。（圖／國慶籌備委員會提供）

記者蔡亞樺／台北報導

明天就是國慶日，桃園國際機場公司指出，配合國慶典禮空中操演，明上午3次暫停起降作業，分別為8時29分至8時42分間、8時56分至9時6分間、11時36分至11時50分間，各約10至15分鐘，加上鄰近飛航情報區可能因天候影響實施流量管制，明上午起降航班可能有所延遲。

為讓國慶空中操演順利進行，並降低對航機與旅客影響，桃機公司9月12、26日邀民航局飛航服務總台、航聯會、航空公司及地勤業者等單位，討論應變措施，包括調整或取消例行性跑道檢查、調整貨機、維修機及商務專機起降作業，以保留跑道容量，提供客機使用。

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桃機公司表示，配合雙十國慶大會空中操演，明天上午8時至中午12時前，有3次暫停起降作業，分別為8時29分至8時42分間、8時56分至9時6分間、11時36分至11時50分間，各約10分鐘到15分鐘左右，加上鄰近飛航情報區可能因天候影響實施流量管制，明天上午起降航班可能有所延遲。

機場公司強調，飛航服務總台將視情況協調鄰區進行流管，並請航空公司增加到場航班攜帶油量；航空公司部分多以不改時、增加攜帶油量因應。日前演練都順利完成到離場航機疏運及停機位調度，不會影響旅客及機場營運。

桃機公司指出，將於網站公布航班異動情形及最新營運資訊，提醒旅客及接機親友出發前向航空公司確認航班資訊。