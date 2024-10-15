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蘋果突襲推出新款iPad mini能用AI　絕美2新色「質感爆炸」

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果15日晚間突襲發佈即日起將推出「全新iPad mini」，將採用A17 Pro晶片，除了原先就有的星光色和太空灰色，同時推出2款新色—藍、紫色，售價則是 Wi-Fi 機型售價 NT$16,900 起、Wi-Fi + 行動網路機型售價 NT$21,900 起。但目前僅在美國等29國開放預購，台灣並不在首波名單，預購時間將在日後公佈。

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蘋果 15日突襲推出新款 iPad mini，由 A17 Pro 晶片強力驅動，新款 iPad mini 採用超便攜設計，有四款絕美外觀，包括全新的藍色和紫色即原先就有的星光色和太空灰色，配備絢麗的 8.3 吋 Liquid Retina 顯示器。A17 Pro 具備更快的 CPU 和 GPU、比前一代 iPad mini 快 2 倍的神經網路引擎1以及對 Apple Intelligence 的支援，效能大幅提升，處理最繁重的任務亦然。新款 iPad mini 支援 Apple Pencil Pro，多功能性和先進能力提升至全新境界，開啟提高生產力和創造力的全新方式。1200 萬像素廣角後置相機支援 Smart HDR 4，可拍出具有更大動態範圍、呈現效果自然的照片，並能運用機器學習技術直接在「相機」app 中偵測和掃描文件。

新款 iPad mini 具備全天候電池續航力和 iPadOS 18 的全新體驗。新款 iPad mini 售價僅 NT$16,900 起，配備 128GB 儲存空間，是前一代的兩倍，並且以超便攜設計提供非凡的價值和完整的 iPad 體驗。新款 iPad mini 將於日後在台灣上市。

Apple 全球產品行銷副總裁 Bob Borchers 表示：「世界上沒有其他裝置能像 iPad mini 一樣，因為將強大效能和多樣功能性結合在超便攜設計中，而深受大家喜愛。iPad mini 對廣泛的使用者都很有吸引力，並專為 Apple Intelligence 打造，提供強大、個人化且隱私的智慧功能。藉著強大的 A17 Pro 晶片、更快速的連接功能以及對 Apple Pencil Pro 的支援，新款 iPad mini 以我們最便攜的設計和無比實惠的價格提供完整的 iPad 體驗。」


 

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