綠色購物網遍布全台！東森購物攜手中華郵政　致力循環袋回收落實綠色永續

▲東森購物推出循環袋，攜手中華郵政致力推動綠色網購概念（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

東森購物持續致力於企業創新與環境永續，精進供應價值鏈上的綠色環境承諾，包括執行綠色採購、包裝耗材管理、綠色物流等行動，同時響應國際減碳趨勢，以多元的行動和倡議精進包材減廢與回收再利用技術，並於2022年正式推出循環包裝袋，致力於包裝材料的減量作為，透過積極與供應商夥伴推動低碳物流運輸合作，先後攜手中華郵政與7-ELEVEN，將綠色購物概念擴展至全台回收網絡，鼓勵消費者體驗綠色網購生活，這樣的創新措施不僅提升回收便利性，也增加了更多回收據點，讓更多人能輕鬆參與環保行動，共同實踐ESG永續環保理念。

東森購物早於2020年即開始大力推動「綠色革命」，與物流、包材業者，乃至產品供應商攜手合作，從源頭減量包材使用，全面不使用PVC材質之包材，紙箱印刷面積更從從60％降至20％，同時再於2022年推動循環袋包裝出貨，並即與中華郵政展開密切合作，利用遍布全台的中華郵政郵筒與ｉ郵箱，消費者可於收到循環袋包裹後，若欲歸還循環袋，即可就近至住家附近投入綠色郵筒或ｉ郵箱，輕鬆加入「綠色購物」的環保行列，目前東森購物藉由中華郵政全台近10,000個綠色郵筒與2,400個i郵箱，持續落實全台「綠色購物網」的串聯，連帶紙箱、封箱膠帶的使用量亦明顯下降，年使用率約降低11％，緩衝材的總量年使用率約減少了23％，證明了東森購物綠色革命的成果。

▲東森購物大力推動中華郵政的綠色郵筒與i郵箱，希望能將環保行動落實至消費者的生活圈。

東森購物自2023年第四季推出「森活會員」以來，已有超過2萬名會員響應加入，會員訂購的商品若適合使用循環袋包裝，出貨時優先以循環袋進行配送，而繼與中華郵政的長期配合後，東森購物再於今年８月與7-ELEVEN正式合作，不只中華郵政的回收據點，消費者亦可至全台逾7,000家7-ELEVEN門市，使用ibon機台選擇交貨便，接著選擇「東森」循環袋退貨，輸入循環袋編號後列印寄件單，將寄件單貼在袋子上，最後交給櫃台店員即可完成，且無須支付費用，在企業創新與環境永續的道路上邁進一大步。

▲東森購物繼與中華郵政合作後，再與7-ELEVEN全台逾7千家門市展開循環袋店點回收合作。

東森東森購物的「循環袋」包裝具有多項優點：體積小、重量輕，消費者較容易協助回收，添加30%再生材料製造，可回收5-30次。相較於傳統紙箱包裝成本更低，也有助減少廢棄物的產生，根據統計，東森購物今年1月至９月循環袋使用量超過3,000個，等於節省3,000個紙箱，尤其是8、9月東森購物積極推動「森活會員」及「循環袋」，每月回收率已突破３成。而回收的循環袋，將會由東森購物整理、翻新，並再次投入網購商品的出貨包裝使用。

東森購物總經理彭鴻珷表示：「東森購物不僅於網站上大力推動環保綠點活動，更於線下持續響應推動植樹、環保袋、空瓶回收等多元環保活動，透過與中華郵政與7-ELEVEN的密切合作所展現的成果，東森購物將持續推進線上線下的通路串聯，持續努力擴大觸及更多消費者的生活場域。」，期盼邀請更多消費者一起加入這趟綠色網購旅程。

