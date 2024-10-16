扶助弱勢兒童　i郵購店家「愛心物資捐助1300家庭」

▲中華郵政舉辦「郵愛家扶 攜手Food助兒童」活動。（圖／中華郵政公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為扶助弱勢兒童，中華郵政推動「郵愛家扶計畫」，i郵購店家已有17家業者響應，捐助25項商品，已有超過1300個弱勢家庭受惠。另i郵購也推出「惜福商品」線上促銷活動，號召民眾共同愛護地球。

中華郵政自113年5月起推動「郵愛家扶計畫」，號召i郵購店家共同為家扶基金會弱勢兒少募集物資，並於今天10月16日世界糧食日舉辦「郵愛家扶 攜手Food助兒童」活動。

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「郵愛家扶計畫」目前有17間i郵購店家響應，募集類別涵蓋米麵主食、零食餅乾、健康食品及家庭清潔用品等25項商品，包括成偉食品、生展生技、陽明生醫及淨旦生技等店家。

中華郵政公司董事長王國材表示，中華郵政很榮幸與深耕台灣74年、致力於照護弱勢孩童的家扶基金會合作，在中秋節前協助超過1300戶家庭。中華郵政將效法家扶基金會，持續運用綿密的營業據點和遞送網絡，為台灣編織安全網，成為弱勢扶持的重要力量。

▲中華郵政董事長王國材。（圖／中華郵政公司提供）

衛生福利部長邱泰源說，台灣是有愛心、樂於助人的社會，社會福利需要政府與企業攜手協力，感謝捐贈廠商讓愛可以傳遞下去。

家扶基金會執行長周大堯表示，中華郵政多年來累計提供家扶基金會480萬元協助，許多偏鄉家庭透過中華郵政領取扶助金。

為鼓勵民眾共同愛護地球，中華郵政表示，i郵購也推出「惜福商品」線上促銷活動，邀請民眾透過簡單的日常消費習慣輕鬆愛地球。