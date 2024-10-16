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【瑪法達星座運勢】巨蟹座　10.16~10.22

圖文／鏡週刊

鉅獻出爐，再接再厲。與「牡羊座滿月」同步、氣勢衝上全月高峰的這段日子，月明星稀，將在端出個人得意作品之時，順勢成為眾人仰望的當空皓月。社交與工作魅力同步看漲，放電力不容小覷，小心成為職場社交公害。是全年戀愛緣、賭徒運、英雄感或表現欲最強時段。工作重點經營，以單點突破勝出。忌浮誇。愛情是一道恣意且耀眼的光芒。

喜憂相繼　撲朔迷離

霜降將近、秋意微涼，以三大星兆：「牡羊座滿月」「金星╱冥王星六合」與金星進駐射手座起始，最終再以厄兆：「太陽╱冥王星角衝」結束的本週，雖然不及上週的7大重磅星訊沉重，但這段「天秤月」交棒「天蠍月」的過渡，大環境的天秤座氛圍，一度出現對於衝突降溫、和平努力、溝通對話、修復關係、弭平爭議的短暫契機。但隨著天秤月的落幕，天蠍月登場之初，將再度陷入短暫溝通黑暗期。天蠍座調性的以牙還牙、以眼還眼，贏者全拿、叢林法則、實力至上等價值，將成為集體情緒。生存與堅韌將是亂世趨吉避凶的最大準則。

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10月17日：「牡羊座滿月」（成果驗收）；「金星╱冥王星六合」（情意纏綿）；金星進駐射手座（境隨心轉）
10月22日：「水星╱土星三合」（才智雙全）；「太陽╱冥王星角衝」（強強對峙）；太陽進駐天蠍座（意志決勝）

本週「天秤月」已近尾聲，邁入「天蠍月」前臨別秋波，將有一波硬仗。兩大趨勢轉變為：「金星入射手座」與「太陽入天蠍座」，都是為期近月的大環境氛圍。前者樂觀，鼓勵積極正念，視野放大放遠。自證預言，相信就會實現；後者執著，不服輸、不放棄，頑強到底，最後將熬過眾人、成為終極贏家。

值得關注的是，這段期間星兆的兩極化、與聚焦性表現，分別落在喜兆密集的10月17日，與厄兆驟起的10月22日。重大決定宜把握前者黃金時機；而後者，則要嚴加防患，遠離金光黨、詐騙集團或爭議是非。

財經方面，財星轉進射手座，且財星訊號正負大致相抵的本週，正向的「金星效應」略蓋過災星衝擊，但後勢仍存潛在震盪危機，全球股市將隨地緣政治劇烈起伏。射手座掌管的貿易協商、國際交涉、航太通訊、跨國合作、教育投資等議題有較大表現，投資人宜注意趨勢變化。

就個別星座而言，年度警訊退潮，「天秤月」已近尾聲的本週，是邁入「天蠍月」前的混沌時刻。得意榜眾星出現大換血。其中，運勢稱冠為處女座。事業吉兆罩頂，有來自參訪考察、專案計畫、開講出版或斜槓經營帶來的莫大收益，事業名利雙收。

運勢排名亞軍的是天蠍座。先後取得吉星金星與太陽的雙料加持，即使中間稍有小小誤會，也無傷大雅，是下週全速邁向本命月之前的提早暖身；第三名落在魔羯座。命星與水星完美互補，嚴謹勤奮而不失機智靈活，機會來臨時，自然大小都不漏接。能守得住原則，也願為理想流汗流淚。

本週唯一的星兆警訊是：「太陽╱冥王星角衝」。通常局勢常伴隨以戰亂、犯罪、騷動、爭訟、欺騙、背叛或難關。感受最強烈的星座是：獅子座。

星座排行

  1. 處女座：隨勢應變、接掌要職、通路大開、機緣最巧
  2. 天蠍座：臨危不亂、逆勢而起、重拾犀利、蛻變最多
  3. 魔羯座：破框而出、得道多助、沉著迎變、效率最佳
  4. 雙子座：穩中求進、實事求是、逆勢上攻、進步最快
  • 愛情運：★★★★
  • 金錢運：★★★
  • 事業運：★★★★☆
  • ★★★★★為滿分，☆為0.5分


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