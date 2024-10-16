白種元餐廳分店太懂玩　竟把老闆眼睛用黑塑膠袋蒙起來

▲白種元與安成宰在《黑白大廚》試吃百名選手料理，讓觀眾超佩服他們的胃。（圖／Netflix提供）

圖文／鏡週刊

Netflix的美食節目《黑白大廚：料理階級大戰》已經完結，但熱度依然不減。節目中評審採用的「盲評」方式引起觀眾討論，還成為了網路模仿的潮流。在比賽中，白種元與安成宰蒙上雙眼，僅依靠味覺來為選手的料理進行評分，這個方式讓觀眾驚嘆於他們對味覺的敏銳度和專業性。

▲白種元的連鎖餐廳分店太會玩，竟用黑塑膠袋將白種元的眼睛蒙起來。（圖／網路圖片）

與此同時，在韓國擁有上千家連鎖餐廳的白種元，也引起了另一場網絡討論。白種元餐廳旗下的一些分店，將店內宣傳白種元的廣告圖像中他的眼睛蒙起來，與節目中的「盲評」方式相呼應。起初，總公司曾致電要求撤下這些廣告，但過一陣子態度轉變，改口表示：「想怎麼玩就怎麼玩吧。」這一幽默的回應，讓網友笑到不行。

▲白種元的餐飲集團「The Born Korea」將IPO準備上市。（圖／Netflix提供）

另一方面，白種元的餐飲集團「The Born Korea」今（16日）將以在11月上市為目標提出IPO（首次公開募股）；他在1994年創立「The Born Korea」，目前運營Paik's Coffee、香港飯店、新村食堂等25個餐飲品牌，在韓國總計約2,900家餐廳，海外包括台灣也有100多家店鋪，是名副其實餐飲大亨。



更多鏡週刊報導

白種元安成宰又要蒙眼了 《黑白大廚》敲定黑湯匙再戰白湯匙

林依晨瘦一圈原因曝光 談自己最愛角色是「袁湘琴」

GENBLUE「幻藍小熊」進軍韓國背後不簡單 最美國中生NICO自曝差點撐不下去