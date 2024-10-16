零資產迅速躍升包租富婆！　她21歲靠「當二房東」月收破5百萬

▲安德森靠Airbnb轉租當包租婆，輕鬆月入破5百萬。（示意圖，pixabay）



文／鏡週刊

沒有房產也能月入百萬當包租婆！美國21歲女網紅聰明運用Airbnb，在多個城市租下48間房屋，再以更高價短期出租，每月輕鬆進帳18萬美元（約新台幣579萬）。

綜合外媒報導，近年來，「Airbnb套利」成為年輕人眼中新興的致富機會。21歲網紅安德森（Hailie Anderson）更是其中的佼佼者，她在TikTok分享靠著「Airbnb套利」月入百萬的經歷，表示將承租的房屋轉租給短期旅客，成功打造出高額收入。據安德森表示：「我19歲開始工作時，發現了套利這個商機，這對剛出社會的年輕人來說是個驚喜。」

安德森表示自己從德州奧斯汀的3間公寓起家，她透過精心設計的室內裝潢、專業的攝影以及有效的行銷手法，迅速吸引了大量的租客。短短時間內，她的業務版圖擴展至多個城市，成功管理著48間房屋。Anderson強調，「Airbnb套利」是一個相對容易入門的投資項目。只要在簽訂租賃合約時注意轉租條款，並準備好第一個月和最後一個月的租金以及保證金，就能開始包租婆的生活。

另外，安德森善用「Airbnb套利」的成功經驗，開辦了高價的線上課程，教授他人如何複製她的成功，課程費用收費高達2,000美元（約新台幣6.4萬）。此外，她還透過YouTube頻道分享經驗，並接洽業配合作，打造多元化的收入來源。

然而，安德森雖然口袋賺得滿滿，卻也面臨「Airbnb套利」導致租金上漲的批評，可是她認為自己的行為並非造成住房危機的主因，強調每種商業模式都可能產生正反兩面的影響。



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