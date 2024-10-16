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約會姐姐「挑逗又大膽」　他爽喊：回不去AA女了！全場砲翻

▲▼相親,女友,交往,告白,曖昧,渣女,海后,公主病,貴婦,下午茶,背心,詐騙,約會,AA制,分手,交友軟體,擇偶,單身,脫單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO自認，與大齡女約會後，就回不去AA制了。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「姐姐才是王道啊！」一名男網友透露，交往同齡女友都習慣AA制，直到在交友APP認識姐姐，甚至開房間後，讓他整個大改觀，像是喝酒不用錢、被載出去約會，房費輪流付，以及床戰技術好等，「而且會挑逗又大膽。」對此，原PO直呼回不去AA制了。文章引來網友反酸，「不就是約砲嗎？」

一名男網友在Dcard表示，在學生時代的戀愛經驗中，他都是與同屆女生交往，與另一半都很有默契，願意互相請客，但身為男生的他習慣多付一些，總歸就是互有來往。

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出社會後，原PO嘗試在交友軟體認識一些姐姐，實際約會後，讓原PO開始刷新三觀。A女大他4歲，相約酒吧當天，對方還帶了一位閨蜜，正當原PO猶豫是否要付3杯酒錢時，出乎意料「結果姐姐默默的把單結了。」

B女則是他2歲，喝酒也是對方買單，吃飯偶爾由原PO付帳，房費則是輪流出，原PO還爆料，「這位姐姐技巧很好也很主動，貼心不黏人。」

C女年齡大他6歲，會載原PO出去約會，會自己找餐廳、吃飯會主動買單，房費同樣輪流出，「這個姐姐漂亮、技巧不錯，而且會挑逗又大膽。」

歷經以上經驗，原PO直言，以前覺得男女相處就是以互相同等付出為原則，互相請客的底層邏輯仍不脫離AA，頂多是按彼此經濟能力做加權，所以總覺得那些抱怨AA男的女生價值觀有問題」，如今被這些姐姐禮遇後，令原PO大改觀「姐姐才是王道啊！」

底下網友反酸，「那趕快去跟阿姨結婚啊，喜歡吃軟飯就去行動」、「很多時候姐姐是在測試你們這些傻弟，請個幾次發現你們還真的當作理所當然之後，就不會跟你來往了」、「姐姐就跟你玩玩而已，因為時間對她們來說比金錢重要，她花錢買你時間跟買快樂，哪天提分手一點也不愧疚，你吃我的用我的」、「不就是約砲嗎」、「醒了沒？除非你超帥，不然我覺得你在做夢」、「你就是『阿姨我不想努力了』的最佳典範」。

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