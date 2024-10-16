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《世界上最透明的故事》嚴禁暴雷　紙本限定賣到缺貨

《世界上最透明的故事》書封

文／中央社

近期台灣書市討論度最高的作品之一，莫過於紙本限定、沒有電子書且嚴禁暴雷的日本推理小說《世界上最透明的故事》，賣到缺貨4刷，讓許多讀者直呼重新愛上紙本書。

由日本小說家杉井光撰寫的《世界上最透明的故事》，標榜絕不可能推出電子書，唯有紙本才能體驗當中感動，甚至一生只能體驗一次，被讀者盛讚絕非普通推理小說，作者將「紙本書」載體化為最大的關鍵道具，強制讀者成為故事的一部分。

全書描述風流、緋聞不斷的知名推理作家宮內彰吾過世後，主角、他的私生子收到同父異母的哥哥來電，要求他協尋父親遺稿、一本名為《世界上最透明的故事》的小說。隨著搜查遺作之路的展開，當父親形象逐漸變得清晰時，他周遭的一切卻開始變得透明。

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皇冠出版團隊告訴中央社記者，全書在台灣上市1天後就緊急再刷，2刷還在印就緊急3刷，2刷印好的同時收到緊急4刷通知，目前全台大缺貨中。

本書編輯蔡承歡接受中央社訪問分享，許多讀者認為最被挑戰的是「絕對不可能出成電子書」一事，身為死忠電子書粉絲的她，原本覺得這句話很像戰帖，但連日本出版社都無法提供數位檔給台灣編輯團隊，她只能「快遞」一本回台，看完後服膺承認：「這真的沒有辦法做成電子書」。

更特別的是，《世界上最透明的故事》要翻譯成日語外的其他版本也相當有挑戰性，不僅日方再三確認「你們真的做得出來嗎？」當香港推理評論家冒業把繁體中文版消息分享在社群平台X後，更讓許多日本網友不敢置信。

全書就像作者杉井光和日本責任編輯的「聯手犯案」，由繁中版譯者和責編延續的「跨國犯罪」。蔡承歡說，為了讓作者放心台灣團隊有「完美還原」日本版詭計，她與譯者簡捷來回討論的書信就超過3萬字，圍繞在更貼近原文意思和實現詭計上努力。簡捷也形容這次經驗是「個人翻譯史上最沉重的鐐銬，任何譯者一輩子無法忘懷的書」。

蔡承歡回憶，當她與簡捷完成內文翻譯，像交考卷般提供給日本出版社後，收到作者杉井光肯定回應：「要完美翻譯這本小說，全世界恐怕就只有台灣辦得到了。」讓團隊大為振奮，至於為何是「紙本限定」與「只有台灣辦得到」，她們依舊無法暴雷，只能交由讀者親眼見證。

蔡承歡表示，全台大缺貨超乎出版團隊預期，並坦言每當新書躺在倉庫等待上架時，身為編輯總會懷疑做得夠不夠好，但做這本書時她沒有想太多，因為這是本「毅力」的實體，「看到閱畢的讀者們被這本書所感動，比起銷售成績，知道有這麼多曾經喜歡、一直喜歡、重新喜歡紙本書的人，真好！」

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