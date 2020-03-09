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圖書館最愛借閱20大排行出爐　《被討厭的勇氣》電子書人氣最高

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教育部發布「108年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」（圖／翻攝自全民閱讀力年度報告）

▲電子書借閱冊數較去年增加81萬冊，熱門作品在不同載體上皆深受喜愛，例如《被討厭的勇氣》不僅是電子書熱門借閱冠軍，也入榜年度最受歡迎圖書、哲學類熱門排行榜首。（圖／翻攝自全民閱讀力年度報告，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

非常時期待在家防疫，靠閱讀來打發時間，是一項不錯的選擇。教育部日前發布「108年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，其中從圖書借閱TOP 20排行榜發現，讀者最愛圖書不再侷限於武俠小說，心靈成長、歷史讀物等多面向主題也深受歡迎，尤其《被討厭的勇氣》一書自出版以來，熱度居高不下，不僅在紙本書的熱門借閱榜單內，電子書借閱更是排名冠軍。

根據年度報告顯示，民眾去年全年走入各地公共圖書館次數首度突破1億人次，借閱人次提升至2,295萬人次，並有多達8,130萬冊的圖書被借閱，皆比107年成長；電子書借閱也增加81萬冊，成長46.55%最顯著。在年齡層與性別方面，35～44歲壯年讀者為閱讀主力人口，借閱冊數2,111萬冊占年度總借閱量的25.97%，女性讀者全年借閱冊數達4,945萬冊，較男性讀者3,185萬冊高出20%。

請繼續往下閱讀...

年度報告進一步整理出讀者最愛圖書TOP20，武俠小說依然是最多人喜愛的閱讀題材，武俠小說泰斗金庸、玄幻武俠小說家黃易等人的作品，分別占了8個席次，不過民眾的閱讀面向也越來越廣，安頓身心就是本年度最受矚目的議題，例如《被討厭的勇氣》、《你的善良必須有點鋒芒》和《蔡康永的說話之道》等書籍進榜，顯示民眾重視心靈滋養，嚮往心靈成長。此外，奇幻魔法小說《哈利波特》、史地類圖書《一場歷史的思辨之旅》也持續在榜。

教育部發布「108年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」（圖／翻攝自全民閱讀力年度報告）

教育部發布「108年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」（圖／翻攝自全民閱讀力年度報告）

▲108年讀者最愛圖書TOP 20。

綜觀來看，國人最有興趣的閱讀主題仍是語言文學類，年度借閱冊數逾3,972萬冊，占總借閱量48.87%。而單以該類排行來看，東野圭吾展現了高人氣魅力，共有7部作品入榜，其中《解憂雜貨店》、《假面飯店》及《人魚沉睡的家》更因翻拍成電影深獲民眾閱讀熱力；其他入榜的翻譯作品多為電影改編之原著小說，像是《波西傑克森》、《冰與火之歌》、《外科醫生》和《82年生的金智英》等，反映了影視影響閱讀興趣的現象。

此外，近年隨著電子書興起，不少人質疑可能對紙本書帶來衝擊，但近來出版品多同時出版紙本與電子2種版本，熱門作品在不同載體上反倒是都能深受喜愛，觀察108年電子書熱門排行顯示，更能看到公共圖書館讀者在紙本書與電子書齊讀的現象；在TOP 20中，就有8部作品分別攻占紙本書各類排行，紅遍大街小巷的《被討厭的勇氣》不僅是電子書熱門借閱冠軍，也入榜年度最受歡迎圖書、哲學類熱門排行榜首，另外4本人氣借閱的電子書依序是《你的善良必須有點鋒芒》、《82年生的金智英》、《我在100天內自學英文翻轉人生》、《無腦理財術，小資大翻身！》。

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