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月經來襲痛到想哭！中醫師教用冰棒DIY「神級」奶茶　討厭薑味也會愛上

▲▼經痛,中醫師,雪糕。（圖／鄒瑋倫提供）

▲中醫師鄒瑋倫利用超商能買到的冰棒雪糕變身成暖身飲品。（圖／鄒瑋倫提供，下同）

記者楊智雯／綜合報導

經痛讓人坐立難安，許多人第一時間選擇止痛藥來緩解，但其實中醫也有不少舒緩方法，中醫師鄒瑋倫指出，中醫的概念是「身體溫暖了，經痛自然會緩解」，大家熟悉的薑茶便是最常見的暖身法，但如果手邊沒有薑茶材料，竟然冰棒雪糕也能成為經痛的救星！

鄒瑋倫進一步解釋，經痛分為原發性和次發性，原發性經痛是指生理期來時自然產生的疼痛，部分女性會伴隨噁心、胃痛、頭痛等症狀，心情也因此大受影響。而次發性經痛則多是由於子宮肌瘤、肌腺瘤等疾病引發，疼痛程度往往更加劇烈，無論哪一種經痛，適當的調理與暖身都能有效舒緩。

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▲▼經痛,中醫師,雪糕。（圖／鄒瑋倫提供）

▲薑可以促進血液循環，有助於改善手腳冰冷、經痛等症狀。

▲▼經痛,中醫師,雪糕。（圖／鄒瑋倫提供）

▲加熱雪糕冰棒的過程中加一些乾薑及丁香，會變成有薑香的濃滑奶茶。

別讓經痛影響你的生活品質！ 除了傳統的薑茶煮法，鄒醫師也提供意想不到的舒緩妙招，讓你在沒有薑的情況下，也能輕鬆對抗經痛。中醫鄒瑋倫在京華中醫的直播分享自己的私房舒緩經痛配方，利用超商能買到的冰棒雪糕變身成暖身飲品，中醫鄒瑋倫提到雪糕、冰棒含有焦糖、熱量也不高，兩隻冰棒的熱量頂多285大卡，比起吃泡麵熱量低很多，只要把雪糕加水後加熱，就會變成熱騰騰的奶昔，如果平時時間允許，可以去中藥材行買乾薑和丁香當成家庭常備食材，其中乾薑比起生薑更香，加熱雪糕冰棒的過程中加一些乾薑及丁香，即可煮成有薑香的濃滑奶茶，不僅暖身，還能有效舒緩經痛，簡單又實用。

▲▼經痛,中醫師,雪糕。（圖／鄒瑋倫提供）

▲中醫鄒瑋倫覺得布丁牛奶冰棒、義美紅豆牛奶冰棒、珍珠奶茶冰棒，煮出來的薑奶茶最好喝。

討厭薑味卻想利用薑的功效舒緩經痛，更要試試看鄒醫師提供的方法，這種料理方式可以保留薑的好處又可以改善辣口的口感，中醫鄒瑋倫說「我覺得最好配方是布丁牛奶冰棒、義美紅豆牛奶冰棒、珍珠奶茶冰棒，煮出來的薑奶茶最好喝」，如果喜歡薑糖茶的人，則推薦可以把薑加入蘇打冰棒、水，煮出美味的薑糖水，就連只愛手搖飲的年輕人也可以輕鬆接受、擺脫經痛。

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