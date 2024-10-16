《春天的花蕊》作曲人詹宏達辭世　享壽67歲

▲《春天的花蕊》作曲人詹宏達辭世。（圖／翻攝自詹宏達臉書）

文／中央社

前總統陳水扁競選歌曲「春天的花蕊」作曲者詹宏達15日因病逝世，享壽67歲。文化部長李遠表示，很感謝、尊敬詹宏達，「相信此刻他已經很安祥在天堂彈著鋼琴。」

詹宏達創作歷程橫跨流行音樂、古典樂和宗教音樂，根據上揚唱片資料庫，詹宏達自幼愛唱歌，也曾擔任藝人崔苔菁、潘麗麗、李靜美與王海玲等專輯製作。

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由於堅持音樂理念，詹宏達參與製作獨立廠牌水晶唱片潘麗麗的「畫眉」，開創台語歌曲新時代，詹宏達也拿下金鼎獎，而滾石唱片出版詹宏達創作的「春天的花蕊」，琅琅上口的旋律，成為當年度排行金曲，也是陳水扁競選台北市長時的競選歌曲；詹宏達也曾為電影「戲夢人生」與「牯嶺街殺人事件」等配樂。

詹宏達曾以「等待冬天」、「大漢汝落知」入圍金曲獎最佳作曲人獎，「救姻緣」入圍金曲獎最佳編曲獎；1994年以「風雲飛過台灣厝頂」再次拿下金鼎獎。

「一切發生的太突然了，朋友們都不能接受」，李遠透過社群網站臉書（Facebook）表示，他被「畫眉」深深感動，詹宏達與作家路寒袖的合作，開啓台語歌曲全新時代，詞曲結合充滿文學性。

他說，聽到「春天的花蕊」後激動去唱片公司訂100份卡帶送朋友，在他有生之年，「終於聽到最美的台語歌曲」，內心充滿感謝。

李遠表示，詹宏達創作許多令人讚嘆的經典台語歌曲，也寫下很多合唱與管弦樂曲，而虔誠基督徒詹宏達後來淡出流行音樂圈，全心全意投入聖詩創作、指揮和教學，留下非常多美好詩歌，如「美哉！新耶路撒冷」、「心在漂流，眼在追求」與「倘若沒有來生，不如回埃及去吧！」等。