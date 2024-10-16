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馬媽媽出手相救！清境農場Pony馬「蛋蛋家族」悲慘身世曝光

▲清境農場Pony馬「蛋蛋家族」。（圖／清境農場提供，下同）

▲清境農場Pony馬「蛋蛋家族」。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

以綿羊秀和馬術秀著名的清境農場，有一家5口的Pony馬「蛋蛋家族」，平時常與遊客互動，還會討飼料賣萌，但家族成員過去其實曾受原飼主不當對待、險些喪命，所幸被農場馬術秀負責人李宜珍救出、接手照顧，成為一段愛護生命的佳話。

清境農場指出，李宜珍被同仁暱稱為「馬媽媽」，也是一位十足的愛馬人士，除每天固定安排2場馬術秀表演，也對動物治療相當投入，像是馬術治療兒童關懷課程，就是用騎馬、洗馬、梳馬毛等馬匹互動，作為發展遲緩兒童的治療方式，對慢飛天使的一生有非常大幫助。

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▲清境農場馬術秀的主角「蛋蛋家族」。（圖／清境農場提供）

農場表示，場內除有高大俊美的利比扎馬，在放牧區還可見到幾隻低頭快樂吃草的棕色Pony馬，然而在幾年前，原飼主並未給予妥適照養，有同伴甚至被活活餓死，李宜珍得知後，立刻協調農場提供協助，救馬團隊緊急出動，把馬兒連夜載回清境農場。

▲清境農場馬術秀的主角「蛋蛋家族」。（圖／清境農場提供）

李宜珍回顧，當時看到骨瘦如柴的馬兒虛弱地攤臥著，上前輕摸頭頸說：「如果妳願意，我會照顧妳，妳要站起來跟我一起走！」語才說完，馬兒竟流下眼淚，果真奮力地站了起來，讓工作人員能幫牠戴上護具、運回馬廄；經過半年多的悉心照料，馬兒恢復正常生活、毫無適應障礙，另因毛色的關係，分別被取名為「蛋蛋」、「大滷蛋」、「二滷蛋」跟「小滷蛋」，甚至還生下「小蛋蛋」，組成「蛋蛋家族」。

農場提醒遊客，來訪時除了跟綿羊互動，若在觀山牧區看到蛋蛋家族，可以買包飼料、拍拍馬兒的頭頸部（友善鼓勵之意），也分享牠們重獲新生的感人故事。

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