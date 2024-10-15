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退將「疑起立聽中共國歌」遭砍退俸！朱立倫：相信臧幼俠忠於國家

▲國民黨舉行黃復興黨部主委交接儀式。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨黃復興黨部前主委、退役少將臧幼俠（右一）。（資料照）

文／中央社

前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠日前赴港出席政治活動，違反兩岸條例，遭國防部停領75%月退俸5年，臧幼俠委任律師依法提起救濟。國民黨主席朱立倫今天表示，相信臧幼俠一定是忠於中華民國，支持臧幼俠透過各種途徑捍衛個人清白。

退役少將、前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠8月在香港出席活動，疑起立聽中華人民共和國國歌。國防部今天表示，臧幼俠確實已違反兩岸關係條例，決議裁罰停止領受5年的月退給與之75%，並追繳註銷獎、勳章。

臧幼俠今天透過律師事務所發表聲明指出，他之前已向國防部說明，毫無起立聆聽中國國歌等行為的事實，有錄音及錄影為憑。為維護個人權益，已委任律師依法提起救濟。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者呂佳賢攝）

國民黨今天晚間舉行國慶酒會，包含國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政，以及美國在台協會處長谷立言等人，均到場出席。

對於臧幼俠遭國防部砍退俸，朱立倫在現場接受媒體聯訪時表示，他相信臧幼俠一定是忠於中華民國，並站在中華民國這邊，絕對不會有起立聽中華人民共和國國歌這樣的事情，支持臧幼俠透過各種途徑捍衛個人清白。

對於中共昨天對台灣進行「聯合利劍-2024B」軍演，朱立倫提到，今天國慶酒會各國的代表、大使都有出席，代表大家對於中華民國及國民黨的支持，國民黨會持續加油努力。

朱立倫特別強調，國民黨的2D戰略支持強化國防，捍衛中華民國安全，同時也希望交流對話，能夠降低兩岸衝突，也希望國際社會能夠共同用這樣的方式，讓區域更安全。

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