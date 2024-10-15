10月天象超有看頭！　最大滿月和重磅級彗星C／2023 A3接力登場！

▲2024年最受注目的重磅級彗星－C/2023 A3，在經過漫長旅程後終於接近地球啦！南瀛天文館將在10月19日辦理科普講座及觀測活動，有興趣的朋友們千萬別錯過。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年最受注目的重磅級彗星－C/2023 A3，在經過漫長旅程後終於接近地球啦！南瀛天文館將在10月19日辦理科普講座及觀測活動，有興趣的朋友們千萬別錯過！另外10月17日將迎來今年4個超級月亮中的最大滿月，將於南瀛天文館YT頻道進行直播！歡迎各位天文迷把握良機，一起來追星！

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲表示，C/2023 A3彗星（Tsuchinshan–ATLAS也稱紫金山-阿特拉斯）是一顆長週期彗星，於9月27日通過近日點後存活下來，並於10月12日到達近地點，距離地球約0.47 au(天文單位)（約7000萬公里）、亮度接近0等、位於室女座、日落後於西方低空可見，可說是繼1997年海爾‧波普彗星後最亮的一顆彗星。不過由於仰角偏低(約10度)，加上日落暮光的影響不易觀測，但隨著時間經過，這顆彗星將朝巨蛇座的頭部前進且仰角也逐漸升高，儘管亮度變暗，但因為距離太陽較遠，反而提供更佳的觀看機會！

南瀛天文館將於10月19日（六）下午3時30分辦理科普講座，晚間5時30分至7時30分則提供天文望遠鏡來觀測彗星，同時配合專業解說服務，歡迎有興趣的民眾到館一起觀察這顆蘊含太陽系初始物質的小天體！

教育局鄭新輝局長指出，10月17日為今年最大滿月，是今年4個超級月亮當中最大的。屆時滿月的視直徑可達33.43角分，相比2月24日的今年最小滿月，兩者直徑差異約12%。月亮不論在東方還是西方的文化裡，都占有非常重要的地位，由於其固定的陰晴圓缺變化，不只成為騷人墨客吟詠的對象，更是許多民族制定曆法的重要依據。南瀛天文館當日晚上7時至8時將於YouTube官方頻道辦理最大滿月線上直播，歡迎有興趣的朋友準時上線收看！直播網址：https://youtube.com/live/U55UEB96Y_s?feature=share

南瀛天文館補充，除了上述特殊天象外，10月21日(一)為獵戶座流星雨極大期，ZHR值約為20，數量不多且月相接近虧凸月容易受到月光影響，觀賞條件不佳；10月31日(四)可見到月球掠掩角宿一(台灣北部不可見)，角宿一是全天第十六亮的恆星(1等星)，也是室女座中最亮的星體，在西方文化中角宿一成為秋季作物收穫的象徵星，英文名稱Spica，意為「室女的麥穗」。當天月相近朔、發生於白天，約14時27分開始至14時52分角宿一復出結束，因觀測難度高，建議使用高倍率天文望遠鏡觀察。