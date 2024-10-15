關鐵欄房！上海養護院被爆「囚禁身心障礙者」　院方：保護措施

▲院方用來暫時隔離的小房間。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

上海浦東公誼養護院近日遭指控，將院內多名身心障礙者囚禁在髒亂不堪的狹小鐵欄房內，其他房間內還關著作為看門用的犬隻。一名養護院的員工對此表示，被關者均患有精神類疾病，把人關起來是病人發作期間，採取的保護性措施。

據《極目新聞》報導，一名網友近日上傳一段時長53秒的影片，畫面為公誼養護院某處，多個長得像監獄的鐵欄房內，分別關著不少人，部分房間甚至髒亂不已，空間狹小幾乎無法活動，該段影片引起熱議。

養護院的員工解釋，「我們正在處理這個事情，這只是發病期間臨時用的小房間，身心障礙者發病期間會隨地大小便，甩到牆上的都有，說句不好聽的，發病期間真的沒有辦法（控制），只能用強行的方法，臨時關一下，等他穩定，但是我們實際的困難，大家是看不到的。」

▲網友所拍下的畫面。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

另一名養護院員工表示，網傳影片與事實不符，「他影片拍的並不是整個院裡的情況，我們歡迎任何人來現場看，這只是臨時性的，正常是住養護院的大房間，現在這些房間要麼我們重修裝修，要麼就直接不用了，換大一點的。」

浦東新區相關部門的工作人員則回應，他們已經關注到此事，有專人負責，目前還在核實中。

河南律師付建指出，把入住者放入狹小且不適合居住的房間，可能會涉嫌虐待罪，若情節不嚴重，養護院應承擔相應的侵權責任。