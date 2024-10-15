【廣編】韓國男團 Stray Kids 鉉辰示範Cartier入秋穿搭！限時限量珍稀作品再釋出

▲K-pop團體Stray Kids成員鉉辰（Hyun-Jin）擔任卡地亞Cartier最新品牌大使。

圖、文／卡地亞Cartier提供

卡地亞榮幸宣布來自世界知名的K-pop團體Stray Kids成員鉉辰（Hyun-Jin）擔任最新品牌大使，作為全方位藝術家，他的表演獨具魅力，才華洋溢，風格引領潮流。最新釋出的形象照完美演繹卡地亞的永恆優雅與創意精神，不論是一身簡約純粹的Trinity系列變幻出獨特性格，抑或是混搭疊戴品牌經典系列，Trinity、Love及Panthère de Cartier美洲豹腕錶，都輕易將百年經典注入日常時尚，為整體造型畫龍點睛。

為歡慶經典 Trinity 系列誕生一百週年，卡地亞台中大遠百專賣店、卡地亞台北101旗艦店接力展開限時POP-IN，以往造成轟動話題性的TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai再度釋出，同場加映各式鋪鑲滿鑽的Trinity華麗手環，並適逢Panthère de Cartier美洲豹腕錶大型款與Love手鐲中型款全新尺寸上市，想要穿搭出屬於自己的入秋穿戴公式並拍貼記錄下這一刻，限時的Trinity POP-IN 將一滿所需！一同親臨探索Trinity系列這百年來的重要事蹟，也一同回顧卡地亞經典珠寶之作與時髦穿戴，讓時序入秋的整體造型更顯精緻！

歡慶TRINITY 100週年限時POP-IN

卡地亞台中大遠百專賣店（10/06-10/21）、卡地亞台北101旗艦店（10/25-11/25）接力展開『歡慶TRINITY 一百週年』的限時POP-IN。