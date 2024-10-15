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埃及挖出3900年前隱藏墓穴　高官獨女「遺體遭玷污」！陪葬品被盜

記者葉睿涵／編譯

考古學家在埃及亞修德（Asyut）發現一座3900年前的墓穴，經證實墓穴主人為12王朝時期傑法伊哈皮（Djefaihapi）之女艾迪（Edi），引發學界關注。令人驚奇的是，艾迪的遺體被安置在2個棺材中，揭示了古埃及葬禮的特殊習俗，幫助人們理解公元前2030年至公元前1640年「中王國時期」的古埃及人的來世信仰。

綜合外媒報導，考古學家是在為傑法伊哈皮的墓穴進行例行清理工作時，意外發現這座隱藏墓室。它位於傑法伊哈皮墓穴北部深約50英尺之處，可追溯至埃及約公元前2030年至公元前1650年的中王國時期，被認為是埃及最大的非皇室墓穴之一。報導稱，考古學家在現場發現了2具保存完好的棺材，外棺長約8.6英尺，內棺則有7.5英尺長，2具棺材上都刻有引導死者前往冥界的棺槨文字。

加州大學洛杉磯分校的古埃及藝術教授庫尼（Kathlyn Cooney）和沙斯卡寸旺大學歷史學助理教授阿巴克爾（Caroline Arbuckle）指出，完整的中王國棺材極其罕見，尤其覆蓋在棺材上的文字保存狀況也非常好，這為現代人提供了寶貴的線索，幫助我們了解古埃及人如何看待來世，以及什麼是他們去往天堂的阻礙，或是他們在地下世界可能需要的東西。

艾迪是塞努斯特一世時期亞修德省總督傑法伊哈皮的獨生女。分析顯示，這名女子在40歲前去世，而且她的一隻腳還有先天性缺陷。儘管艾迪的墓穴曾在古代遭到洗劫，許多陪葬品被搶走，遺體也慘遭玷污，但她的部分骨骼仍得以完整保存。

考古學家也在墓中發現幾個木製雕像，其中一座木雕描繪了一位站立的女性，被認為可能是艾迪的形象。義大利恩納科雷大學埃及學教授蒂拉德里蒂（Francesco Tiradritti）表示，另一個木雕也描繪了一位行進中的女性，可能展現了艾迪靈魂從墓穴裡出來的情景，增進了人們對這位中王國女性的了解。

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