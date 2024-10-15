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為選美假冒台灣人！她一開口「非常火」露餡　網傻眼：中國來的吧

▲▼今年度國際萬國小姐由泰國曼谷主辦，官方公開一名聲稱「來自台灣」的佳麗陳雨函。（圖／翻攝自IG@missgrandinternational）

▲今年度國際萬國小姐由泰國曼谷主辦，官方公開一名聲稱「來自台灣」的佳麗陳雨函。（圖／翻攝自IG@missgrandinternational）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著我中華民國總統賴清德在國慶演說時發表祖國論、互不隸屬論，引發北京當局強烈反對，昨（14）日人民解放軍東部戰區甚至展開「圍台軍演」。在此之際，國際年度選美盛事「國際萬國小姐」卻吸引台灣民眾的目光，因為一名參賽者雖然聲稱來自台灣，但其口音與用字遣詞卻明顯來自對岸。

今年度的「國際萬國小姐」（Miss Grand International）為第12屆國際小姐選美比賽，預計將於10月25日在泰國首都曼谷進行，集結來自71個國家與地區的佳麗角逐后冠，首先選美比賽最初定於10月3日至15日在柬埔寨舉行，其中一項主要活動式泳裝比賽，其他還包括民族服裝大賽、預賽、總決賽，皆在泰國舉行。

主辦單位陸續在官方Instagram發文介紹來自各國的佳麗，9月30日介紹一名自稱擁有「台灣小姐」（Miss Grand Taiwan）頭銜的參賽者陳雨函（Yuhan Chen），相片背景還掛上中華民國的青天白日滿地紅旗，只不過眼尖的網友循線追查官方所公開的個人IG帳號，質疑陳雨函根本不是來自台灣。

從官方所公開的IG帳號「yuhan.550」可以發現，其發文時所使用的文字大多為英文、簡體中文，且在其得獎時的受訪影片當中，可以看到身旁圍繞的幾乎是中國各家知名媒體，背景也以簡體字寫上「2024萬國小姐加冕儀式」，甚至還禁止其他網友留言。

▼官方公開陳雨函發言時的片段，從口音和用字遣詞可窺見端倪。（從54:40開始）

而從主辦單位的官方YouTube頻道上，也可以從10月6日所上傳的「LIve Talk」影片中，觀察各國佳麗美麗的倩影與儀態，然而自稱來自台灣、台北的陳雨函，只見戴著金色鳳冠的她，當一開口講話時，口音就隨之露餡，很明顯並非是台灣人的口音。

於是，熱心的網友紛紛在IG上留言指出，「她根本不是台灣人」。網友們表示，「口音一聽就知道是對岸的」、「口音、腔調、用詞都是大陸人，就算是新住民二代也不會這麼明顯」、「我笑到肚子痛，竟然連這也要詐騙」、「台灣人不會用『非常火』這個詞」、「要裝也不學得像一點」。

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